Новосибирские депутаты раскритиковали работу муниципальных ДЭУ

Чтобы уборка улиц была эффективнее, введут новые нормативы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В столице Сибири прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Какие важные вопросы обсудили народные избранники - читайте в нашем материале.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

Начнем с того, что депутаты в очередной раз сошлись во мнении, что работа ДЭУ (дорожно-эксплуатационные учреждения) в Новосибирске, увы, оставляет желать лучшего. Причины для критики более чем обоснованные: аудиторы КСП выявили завышение данных о расходе топлива - указанные в документах цифры не совпадали с реально использованными объемами. Кроме того, специалисты признали необоснованными несколько фактов списания запчастей к автомобилям, были нарушения и в закупках и использовании техники для ГЛОНАСС-мониторинга транспортных средств.

- Необходимо проводить тщательный разбор подобных проблем, так как контроль никто не отменял. Горожане предъявляют нам претензии по поводу плохой уборки территорий, и это вполне заслуженно. На основе материалов проверок контрольно-счетной палаты мы будем делать выводы, а также менять структуру управления и систему контроля, чтобы деньги использовались эффективно, а качество жизни в Новосибирске улучшалось, - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский.

Андрей Гудовский.

Депутат также отметил, что в течение трех-четырех месяцев планируется внести предложения об изменениях в системе уборки территории города.

- Мы подняли контроль за работой органов местного самоуправления на более высокий уровень. Мы вводим систему, чтобы не было безнаказанности, так как она очень сильно развращает, - заявил Андрей Гудовский.

Председатель комиссии подчеркнул, что изменение системы управления дает экономический эффект в виде сотен миллионов рублей, которые можно потратить на различные приоритетные направления. Помимо этого, депутат выделил еще два основных приоритета для улучшения качества уборки территории города.

- Следует изменить систему управления, разобраться с нормативами и с тем, как они вырабатываются, а также еще больше усилить систему контроля. Эти направления должны работать вместе, одно без другого не функционирует, - подытожил Андрей Гудовский.

ГЛОНАСС В ПОМОЩЬ

В заседании также принял участие директор МКУ «ДЭУ № 6» Николай Некрасов, который назвал систему ГЛОНАСС одной из крупных составляющих проблемы работы дорожно-эксплуатационных учреждений.

- На данный момент мы обкатываем новую систему. За весь период работы ДЭУ № 6 первая система была установлена в 2004 году, вторая - в 2012 году, третья - в 2018 году. Их необходимо менять по мере износа. Система работает эффективно в пределах гарантийного срока. Когда срок истекает, система начинает показывать неправильные результаты, - отметил директор учреждения.

Николай Некрасов добавил, что в настоящее время новая система уже установлена, но требуются некоторые корректировки, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Директор МКУ выразил уверенность в том, что в скором времени система начнет функционировать и ее можно будет использовать. А это значит, что дорожники смогут более качественно проводить работы и наш город станет только комфортнее.

По итогам заседания депутаты Совета депутатов города Новосибирска пришли к мнению, что на неоднократные нарушения в сфере ДЭУ влияет отсутствие серьезных наказаний, и потребовали от профильного департамента обязательно принять управленческие решения.