В Новосибирске хоккеист-любитель умер в раздевалке после матча

В Новосибирске умер хоккеист-любитель Константин Гнездилов. Фото: Сибирская Хоккейная Лига.

В Новосибирске умер хоккеист-любитель Константин Гнездилов. Трагедия произошла в воскресенье, 24 октября. Как сообщают очевидцы в соцсетях, 44-летний мужчина пришел в раздевалку после матча на стадионе СКА, где ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть спортсмена.

— В нашей большой хоккейной семье произошла трагедия — ушел из жизни защитник ХК «Легион» Гнездилов Константин. Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами, — сообщили в Сибирской Хоккейной Лиге.

Для оказания материальной поддержки семьи хоккеиста, был организован сбор средств. Все желающие помочь семье, могут обратиться по номеру телефона +7-913-892-85-85.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Константина Гнездилова.

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