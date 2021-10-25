Хеллоуин в Новосибирске 2021: программа мероприятий, вечеринки, куда сходить

Рассказываем, где отметить Хеллоуин в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро любители всего жуткого будут отмечать Хеллоуин в Новосибирске 2021. Где можно отметить праздник и как на это повлиял коронавирус - читайте в нашем материале.

ГДЕ ОТМЕТИТЬ ХЕЛЛОУИН В НОВОСИБИРСКЕ 2021

Городской студенческий Хеллоуин

Праздник устраивает администрация «Подземки». Состоится он в секретном месте - тайну раскроют обладателям билетов в день события.

Время проведения: 29 октября с 22.00

Адрес: станет известно 29 октября

Билеты: от 500 до 1000 руб.

Хеллоуин в ресторане «Максимилианс»

Программы «Обитель зла» и «Тьма» с танцами и анимацией. Именинникам предоставляется скидка на основное меню 15%.

Время проведения: 29 и 30 октября с 22.00

Адрес: ТЦ «Малинка» (ул. Дуси Ковальчук, 1/1)

Бронь столика: от 1000 до 5000 руб.; после 19.00 плата за музыкальное оформление - 300 руб.; после 23.00 вход для девушек бесплатный, для мужчин - 300 руб. + депозит 700 руб.

А в антикинотеатре - просмотр любимого фильма в компании. Фото: @kventin_buratino

Хеллоуин в антикинотеатре «КВЕNТИN BURATИNO»

Костюмированная вечеринка с просмотром фильма - какого, решаете сами в компании!

Время проведения: 30 октября

Адрес: Комсомольский пр-т, 24/ул. Ядринцевская, 18

Билеты: от 210 до 330 руб./ч

В Бугринской роще пройдет забег в хеллоуинских костюмах. Фото: Станислав Попов.

«Страшно добрый забег» в Бугринской роще

Кросс-флешмоб устраивает «Спорт Союз». Участники должны пробежать дистанцию 500 метров (дети) или 6 километров (взрослые) в хеллоуинских костюмах. Костюмом считается наличие хотя бы одного элемента (в том числе грима), отличающегося от стандартной спортивной экипировки.

Время проведения: 31 октября с 16.00

Адрес: парк «Бугринская роща»

Билеты: от 300 до 500 руб.

«Синема парк» - спецпоказ хоррора «Кошмар на улице Вязов», премьера фильма «Ледяной демон»

Время: 25 и 27 октября с 19.30

Адрес: ТЦ «Ройял Парк» (Красный пр-т, 101)/ТЦ «Сан Сити» (пл. К. Маркса, 7)

Билеты: от 350 руб.

Квест «Прятки в лабиринте: Оно»

Время проведения: 30 октября с 10.00

Адрес: Красный пр-т, 100

Билеты: от 600 руб./чел.

Организаторы примут все меры, чтобы обезопасить гостей от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ НА ХЕЛЛОУИН В НОВОСИБИРСКЕ - 2021?

Вечеринки на Хеллоуин в Новосибирске не относятся к крупным массовым мероприятиям. Однако на них действуют стандартные правила: всем посетителям, а также персоналу необходимо не забывать о социальной дистанции, а также о ношении масок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.