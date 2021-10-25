Карта жителя Новосибирской области: как и где оформить, для чего нужна

В Новосибирской области появится единая универсальная карта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе скоро появится единая карта жителя Новосибирской области. Соглашение о ее запуске уже подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. Для чего нужна карта и как ей пользоваться - читайте в нашем материале.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ЖИТЕЛЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Это универсальная личная карта для оплаты товаров и государственных, муниципальных и социально значимых услуг на территории НСО. По сути это банковская карта, но с дополнительными функциями. Она заменит дебетовую, скидочные карты, проездной и полис ОМС - таким образом, все нужные документы будут под рукой. С ее помощью можно расплачиваться и в магазине, и в автобусе, а также записываться к врачу. По желанию в карту можно вшить ИНН и электронную подпись.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОНА ДАЕТ?

Карта поможет получать скидки и кешбэк от предприятий и учреждений культуры, туризма и спорта Новосибирской области. Держателям карты, помимо региональных акций, будут доступны все предложения программы лояльности платежной системы «Мир». Кроме того, к карте жителя планируется привязать и социальные льготы, например, более дешевый проезд в общественном транспорте.

КОГДА ВЫПУСТЯТ КАРТУ?

На данный момент этот вопрос еще обсуждается правительством Новосибирской области и платежной системой «Мир». Возможно, в будущем функционал карты изменят и дополнят новым. Карты будут изготавливать на средства банков.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ КАРТЫ?

В карту жителя Новосибирской области будет вшито очень много данных, поэтому возникает вопрос: что делать при ее утере? Может ли ей кто-то воспользоваться?

В случае утери карты нужно звонить в банк. Банки, которые будут выпускать карты, обязаны сохранять безопасность персональных данных новосибирцев. Данные запрещено передавать, копировать, уничтожать или блокировать.

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

Единая карта жителя уже введена в 22 регионах России: Кемеровской, Самарской, Тюменской, Нижегородской, Оренбургской, Сахалинской областях, Республиках Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Санкт-Петербурге, Москве и др. Карты выпускаются и обслуживаются бесплатно, оформить их можно в отделениях банков - партнеров программы. На единую карту этих регионов также можно оформить перечисление зарплаты, пенсии и социальных выплат. Кроме того, у карты есть и свое мобильное приложение.

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