«Думаем, он в рабстве»: в Новосибирской области ищут парня, ушедшего 16 лет назад купаться с друзьями

Парень ушел купаться с друзьями и пропал. Фото: соцсети

В Новосибирской области жители села Толмачево ищут пропавшего 16 лет назад Виктора Рябова. Пост с просьбой о помощи появился в социальных сетях. Близкие Вити не верят в смерть родственника, поэтому продолжают его искать, теперь с помощью социальных сетей. Когда парень исчез, ему было 23 года, сейчас должно быть 39. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Виктор родился в небольшом селе Толмачево в Новосибирской области. Почти все свое детство он провел с бабушкой — мама занималась воспитанием ребенка редко.

— Он рос смышленым парнем. Всегда помогал по дому, мог и электрику поменять, и кран починить. Как говорится, руки из правильного места росли, — рассказала КП-Новосибирск Марина, соседка пропавшего. Это она выложила пост о поисках по просьбе матери Виктора.

Парень пропал в 2005 году. В тот жаркий июльский день Витя пошел с друзьями купаться на речку. И до сих пор не вернулся. По словам соседей, ребята принесли с берега окровавленные вещи парня и телефон.

— Они сказали, что Витя бесследно пропал. Его мама написала заявление в милицию. Сначала все подумали, что он утонул. Но водолазы осмотрели дно, а тела так и не нашли, — говорит женщина.

К тому же и вещи были в крови. К поискам подключился весь поселок. Местным было непонятно, куда мог пропасть 23-летний парень. Они объездили все больницы и морги в округе, но тела Виктора не нашли.

— Витя не мог утонуть, он очень хорошо плавал. У нас есть версия, что его могли избить друзья, с которыми он был. Витя накануне начал встречаться с девушкой, которая нравилась его другу. Мы предполагаем, что они могли его сильно избить и он потерял память, — рассуждает Марина.

С друзьями, принесшими окровавленные вещи, работали следователи, но зацепок не нашли, виновными их никто так и не назвал. С того момента прошло 16 лет. Родные Вити даже соседние деревни объехали с его фотографией. Вдруг кто-то да видел парня.

— Мы думаем, что его могли взять в рабство, — высказывает предположение Марина. — Его мама надеется, что сын жив. Не хочет верить в печальный итог.

Уважаемые читатели, если вы где-то видели Виктора Рябова, родившегося 29 сентября 1989 года в селе Толмачево, или знаете, что произошло на берегу реки в день исчезновения парня, сообщите по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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