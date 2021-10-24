Нашел невесту в сугробе: сибиряк помог девушке выбраться из снега и женился на ней

Тамара Григорьевна и Анатолий Григорьевич Лазурко поженились 30 октября 1961 года. Фото: личный архив.

Тамара Григорьевна и Анатолий Григорьевич Лазурко 30 октября будут отмечать 60 лет со дня своей свадьбы. Они вместе пережили распад СССР, тяжелые 1990-е, вместе воспитывают правнучку Ульяну. Своей трогательной историей и советами, как пронести любовь через полвека, они поделились с КП-Новосибирск.

«МЕНЯ ТОЛКНУЛИ, И Я УПАЛА В СУГРОБ»

Сейчас Тамаре Григорьевне 79 лет, а в далеком 1960 году она, еще совсем девчонка, возвращалась с завода, куда недавно устроилась работать.

- Я специально вышла на остановку пораньше - погода была хорошая, и я решила прогуляться, - рассказала КП-Новосибирск Тамара Григорьевна.

Тамара Григорьевна на друга супруга обижаться не стала. Фото: личный архив.

Сибирячка шла по улице, как вдруг незнакомый парень толкнул ее в сугроб.

- Конечно, мне неприятно было в снегу оказаться, да еще из-за того, что так сделал незнакомый парень, - говорит Тамара Григорьевна. - Но я не стала обижаться: поняла, что со мной так заигрывали, хотели познакомиться.

Подал руку и помог выбраться девушке из сугроба друг того парня, который ее в снег толкнул. Снегурочка за помощь была благодарна: вот так неудачная шутка товарища и свела этих двоих.

Шутка друга стала для пары судьбоносной. Фото: личный архив.

- Я вызвался проводить Тамару: учился тогда в речном училище, жил совсем рядом, - с улыбкой вспоминает Анатолий Григорьевич.

С тех пор пара расставалась, только когда капитан Анатолий Лазурко уходил в плавание: к слову, тот самый друг был у Лазурко на свадьбе гостем. Потом у Тамары и Анатолия родилась дочка, а 30 октября, в день годовщины их свадьбы, 7 лет исполнится уже их правнучке.

Сибирячка подарила супругу дочку. Фото: личный архив.

«ВИДЕЛА, ЗА КОГО ЗАМУЖ ШЛА. ЧЕГО ПОТОМ СКАНДАЛИТЬ?»

Мы попросили Тамару Григорьевну поделиться секретом, как сохранить свой брак до бриллиантовой свадьбы.

- Знаете, чего никогда не понимала в отношениях? Когда начинают ревновать. Вот никогда у нас с мужем не было такого: мы выбрали друг друга и точка. Толя однажды очень удивился, когда увидел сцену, что супруга очень ревновала его товарища, даже в уборную нормально сходить не давала. Муж тогда спросил: «Что происходит?». Я же всегда его спокойно отпускала в любое плавание - и дурных мыслей у меня не было.

Тамара Григорьевна мужу сцен ревности не устраивала. Фото: личный архив.

Еще Тамара Григорьевна никогда не устраивала мужу скандалов и разборок.

- Девушки видят, за кого замуж идут, какого человека выбирают. И зачем потом устраивать истерики, если, допустим, из-за работы его часто нет дома? Ты же знала, что тебя ждет. Если тебе это не устраивало - так сразу бы и говорила об этом, до свадьбы. Зачем потом пилить? Сейчас мужу 80 лет, но он до сих пор работает на флоте. И я горжусь им! - признается Тамара Григорьевна.

- Некоторые говорят, что муж надоел, с ним скучно…

- Что значит - надоел? А ты сама чем занимаешься, чтобы быть интересной? Что изучаешь? У меня 10 классов образования, но я много читаю, и мне всегда есть, что обсудить с мужем. А современная молодежь что? Уткнутся в телефоны, и не вытащишь их оттуда. Говорить надо друг с другом, общаться!

Тамара Григорьевна и ее супруг все делают вместе. Фото: личный архив.

Но главный секрет счастливого брака в другом.

- Мы все делаем вместе, и разделения на мужскую-женскую работу по дому нет. Любой из нас может приготовить еду и убрать в квартире! И я была так благодарна мужу, когда приходила с работы, а ужин уже был готов. Пусть это и что-то простое - та же картошка, но это забота. И это самое важное! - добавляет Тамара Григорьевна.

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