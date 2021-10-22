Следователи прекратили дело об аварии с BlaBlaCar, из-за которой парализовало пассажирку из Новосибирска

Следователи прекратили дело об аварии с Blablacar, из-за которой парализовало пассажирку. Фото: предоставлено Ларисой Дорожкиной.

Полиция Кузбасса планирует прекратить дело об аварии, в которой серьезно пострадала жительница Новосибирска. Они ссылаются на истечение срока давности. Сам инцидент произошел в сентябре 2019 году, когда Лариса Дорожкина с мамой отправилась из Новосибирска в Кемеровскую область на Blablacar. Водитель «Жигулей», а которой ехали женщины, пошел на обгон и врезался в другой автомобиль. Легковушка с пассажирами перевернулась 8 раз, чудо, что в ней вообще оказались живыми люди. У мамы Ларисы диагностировали черепно-мозговую травму и травму руки, у самой девушки — разрыв спинного мозга. Теперь она прикована к инвалидному креслу.

— Я не понимаю, о каком сроке давности идет речь, если следователь сама делала отсрочки и все дело якобы держала под контролем. Итог таков, что виновник остается без наказания, а я вынуждена проходить лечение и реабилитации в дорогостоящих клиниках, ежедневно заниматься с реабилитологом, прибегать к помощи сиделки, ведь руки и ноги обездвижены, сейчас только руками могу двигать, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Лариса Дорожкина.

После ДТП у девушки диагностировали разрыв спинного мозга. Теперь она прикована к инвалидному креслу. Фото: предоставлено Ларисой Дорожкиной.

Кемеровские следователи МВД возбудили уголовное дело только в январе 2020 года, то есть прошло почти 4 месяца после аварии. Теперь закрыто и оно.

Также пострадавшая рассказала, что ранее ее уверяли в том, что у этого дела нет срока давности. Лариса записала на видео очередной разговор со следователем, из которого стало известно, что именно обвиняемый написал заявление на прекращение дела. К слову, в записи разговор был не с тем следователем, который изначально вел дело, тот ушел в декрет. Единственное, что предложили Ларисе — это перевести уголовное дело в административное.

По словам Ларисы, она продолжит добиваться справедливости. Теперь уже ее задача наказать тех, кто решил закрыть дело.

Не взирая на недуг, Лариса организовывает свадьбы. Фото: предоставлено Ларисой Дорожкиной.

Ситуацию корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова.

— Уголовная ответственность наступает для виновника ДТП, когда в результате аварии потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Есть 264 статья УК РФ часть 1, в ней написано, что лицо, управляющее транспортом и нарушившее ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, понесет максимальное наказание до 2-х лет с лишением права управлять транспортным средством, — пояснила КП-Новосибирск юрист.

Юрист добавила, что есть сроки давности, прописанные в УК РФ. В нем говорится, что срок два года дается за преступления небольшой тяжести. Как раз именно к такому варианту подходит история с Ларисой.

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