Неизвестное детство звезды советского кино Жанны Болотовой, которая стала музой для Булата Окуджавы

Известную актрису Жанну Болотову (в центре) нянчила сибирячка Надежда (справа). Фото семьи Болотовых (справа). Фото: Мила Стриж // предоставлены Надеждой Ручко

Жанну Болотову знал весь Союз, ее муж был министром культуры СССР, а Булат Окуджава посвятил ей пять песен. Жанна родилась в 1941 году в селе Озеро Карачи Новосибирской области. В годы войны «второй мамой» будущей актрисы стала 11-летняя Надежда Лабыкина, чьи потомки до сих пор живут в Новосибирской области. Подробности неизвестного детства народной артистки РСФСР Жанны Болотовой разузнал корреспондент КП-Новосибирск.

Семья Болотовых (слева) жила в домике напротив здания санатория, но после войны они уехали в Москву. Фото: предоставлено Надеждой Ручко

БЫЛА МОДНИЦЕЙ С ДЕТСТВА

«Удивительной красоты, удивительной какой-то внутренней чистоты барышня» — так называли на «Мосфильме» будущую народную артистку РСФСР Жанну Болотову. Девочка приехала в Москву из Сибири, она родилась в курортном поселке Озеро Карачи Новосибирской области. Было тяжелое время — 1941 год, шла война, и отец, 22-летний Андрей Болотов, ушел на фронт. Мама Жанны, Зинаида Шахова, с маленькой дочкой на руках работала в эвакогоспитале на базе Озеро-Карачинской лечебницы.

— Семья Болотовых жила в домике основателя курорта Либерова, а Зина Шахова работала там старшей медсестрой. Они были очень интеллигентными, а Зинаиду считали главной красавицей поселка. По всем параметрам красавица, даже в военные годы она выглядела очень женственно, одевалась со вкусом. И дочку свою наряжала как актрису — с прической каре, как у певицы Мирей Матье. Она была маленькой модницей, — передала слова старожилов местная жительница Надежда Ручко.

Жанна Болотова (слева) родилась в поселке Озеро-Карачи, будущую актрису нянчила 11-летняя Надежда Лабыкина. Фото: предоставлено Надеждой Ручко

В военные годы на курорте не закрывался рабочий клуб, где постоянно крутили классику кино, например, «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна. С детства мама прививала Жанне Болотовой любовь к кино и сама старалась не пропустить ни одного сеанса. Однако маленького ребенка возьмешь не на каждый фильм — приходилось оставлять на попечение односельчан.

— Моя мама Надежда Лабыкина вспоминала, как в 11 лет нянчилась с маленькой Жанной, пока Зинаида Шахова смотрела кино. Или та была на работе, а мама играла с ней в песочнице. Как только война кончилась, вернулся папа Жанны. Андрей Болотов стал Героем Советского Союза за форсирование Днепра, но в одном из боев потерял ногу. Примерно в 1946 году вся семья уехала из поселка, и связь с ними потерялась, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Ручко.

Так выглядет курорт Озеро-Карачи в годы войны. Фото: предоставлено Надеждой Ручко

КИНОКАРЬЕРА

Маленькая Жанна Болотова оказалась в Москве — там и началась ее актерская жизнь. В 16 лет она дебютировала в картине Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу». Как писала «Комсомольская правда», совершенно случайно, просто проходила мимо павильона, когда набирали массовку. Фильм стал лидером советского кинопроката в 1957 году, а Жанна окончила школу и подала документы во ВГИК. В 18 лет красота сибирячки покорила известного поэта Булата Окуджаву, он сделал ее своей музой и посвятил ей пять стихотворений. Однако романтики не случилось, и Жанна Болотова решила уйти к возлюбленному — одногруппнику Николаю Губенко. Позднее их разлучил скандал, но после года супружеской жизни с художником Николаем Двигубским актриса все-таки вышла замуж за талантливого, но безродного актера Губенко. Их брак продлился без малого 57 лет.

Рабочий клуб, где Жанна смотрела кино, был реконструирован в 1960 году. Фото: предоставлены Надеждой Ручко

— Через три месяца после моего рождения погибла мамина сестра Галя во время блокады в Ленинграде. Моя бабушка так и не смогла смириться с ее смертью, и я была для нее соломинкой, которая держала ее. Я была единственной дочерью. Когда поступила во ВГИК, они уехали работать в Чехословакию. И мы с мамой писали друг другу длиннющие письма. Мы безумно любили друг друга в нашей семье. И я всегда удивлялась: как Коля, который вырос в детдоме (родители Николая Губенко погибли во время войны. — Ред.), стал таким необыкновенным, чутким, нежным, добрым без этой материнской ласки, в которой жила я? Это действительно чудо, — признавалась Жанна Болотова.

19 октября 2021 года актриса отметила 80-летний юбилей, посвятив кинокарьере 58 лет своей жизни. Ее роли в фильмах «Подранки», «Крылья», «Опасный возраст», «Бегство мистера Мак-Кинли» запомнились сразу нескольким поколениям советских зрителей. А на закате кинокарьеры даже снялась в роли учительницы в криминальной комедии «Жмурки» Алексея Балабанова, попав в поле зрения молодежи. В 1977 году сибирячке присвоили звание народной артистки РСФСР.

В 1989 году муж Жанны актер и режиссер Николай Губенко стал министром культуры СССР, оказавшись последним на этом посту. Супруги не приняли новый курс правительства Бориса Ельцина и в 1993 году основали собственный театр «Содружество актеров Таганки».

Жанна Болотова с мужем Николаем Губенко Фото: Мила СТРИЖ

«Содружество» было главным последним проектом супругов. 16 августа 2020 года, за день до своего 79-летия, Николай Губенко скончался. Театр Николая и Жанны считался наследием традиций советской актерской школы, однако смерть Губенко привела к закрытию проекта. Даже завершив кинокарьеру, актриса часто высказывалась в СМИ и телешоу по важным культурным вопросам. В интервью «Комсомольской правде» Жанна Болотова призналась:

— Я никогда не была недотрогой. У меня мужской характер, я всегда брала то, что мне нравится. Этого касалось всего: и работы, и людей, и жизни. Я была только там и с теми, где мне было интересно.

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