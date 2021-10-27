«Иди сюда, я тебя поцелую»: в Новосибирске подросток избил мужчину, пристававшего к маленькой девочке

Мужчина лежал на земле, закрыв лицо руками. Фото: скриншот из видео

Юный продавец избил посетителя магазина за то, что тот лез целоваться к девочке. Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска на улице Шевцовой в небольшой продуктовой лавке и частично попал на видео. 15-летний Виталий* был за прилавком, когда в помещение зашли четверо ребятишек, а следом за ними взрослый мужчина.

— Зашли мальчик и три девочки. Мальчику и двум девочкам было лет по 8, а самой младшей на вид лет 5. Одеты прилично, но без родителей. Они были испуганы. Мальчик постоянно отворачивался от мужчины, а самая младшая плакала. Я включил камеру, еще не понимая, что произойдет, и начал записывать, — рассказал КП-Новосибирск школьник-продавец.

На видео слышно, что взрослый покупатель пытается заговорить с детьми, а после подходит к малышке со словами: «Иди сюда, я тебя поцелую». В этот момент девочка начинает плакать, а продавец вмешивается в ситуацию.

— Было непонятно, пьян этот мужик или нет. Запаха от него не было, но вел себя неадекватно. Я попросил детей выйти из магазина и остался с ним один на один. Спросил, что ему нужно было от ребят, но в ответ он заскрипел зубами и полез в карман, — говорит школьник. — Мне показалось, что у него там нож, и я решил вывести мужчину на улицу.

По словам парня, он взял посетителя за одежду, чтобы вывести на улицу. Тот стал сопротивляться, завязалась драка. Школьник говорит, что мужчина несколько раз попытался ударить его, только вместо этого промахнулся и сам пропустил несколько ударов по лицу.

— Он первым начал кидаться на меня, а я защищался. Как он выглядел, я не запомнил, только обратил внимание, что у него на кисти была татуировка — паутина, — описывает парень. — Я ушел обратно в магазин, чтобы вызвать полицию, но не успел. Мужчина куда-то убежал.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Павлу Бессонову. Он объяснил, что грозит как мужчине, так и продавцу, заступившемуся за детей.

— Ребенок в возрасте до 12 лет считается находящимся в беспомощном состоянии, и любые развратные действия в отношении ребенка могут быть квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Основное наказание за такие действия предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Верховный суд разъяснил, что развратными могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего отсутствовал. То есть развратными действиями могут быть признаны и слова, которые были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного или на пробуждение у потерпевшего интереса к сексуальным отношениям, — объяснил КП-Новосибирск юрист Павел Бессонов.

По словам Павла, подростку, ударившему мужчину, ничего не грозит, если он не нанес ему сильных увечий.

— Если потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести (к таким травмам обычно относят переломы костей конечностей, ребер, костей челюстей и лица), несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 112 УК РФ при наличии к тому оснований. Максимально строгое наказание за такие действия может быть назначено судом в виде лишения свободы сроком на 3 года, однако даже к совершеннолетним преступникам такое строгое наказание обычно не применяется, — уточняет юрист. — В зависимости от обстоятельств дела несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности, если, например, будет установлено, что он действовал в состоянии необходимой обороны или осуществлял задержание преступника.

А как же родители, которые отправили детей гулять в столь раннем возрасте одних? Как говорит юрист, само по себе нахождение детей на улице в дневное время не нарушает закон. Поэтому их родителей привлекать не за что.

КП-Новосибирск просит откликнуться свидетелей произошедшего и тех, кто узнал мужчину на видео.

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