«А если бы в ребенка попал?»: полиция забрала пистолет у подростков, которые устроили стрельбу на детской площадке

Пистолет в руках мужчины на детской площадке напугал местных. Фото: НГС.

В Новосибирске жители дома № 29/2 по улице Доватора жалуются на соседа, который постоянно устраивает у себя «сходку сидельцев». Уже потерявшие надежду на спокойствие жильцы рассказали о проблемах журналистам.

СТРЕЛЬБА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Последней каплей в чаше терпения жильцов девятиэтажки стал эпизод на детской площадке. Молодежь в очередной раз пила, шумела, а потом один из них достал пистолет, подошел к каруселям и выстрелил.

- А если бы в ребенка попал? Что у него вообще в этот момент было на уме? - переживают жители.

Корреспондент КП-Новосибирск посетил злосчастный дом. Почти все соседи жалуются на шум и посиделки на лавочках под окнами.

- Постоянно слышны топот и крики. Наверное, не проходит и дня, чтобы эта компашка не собиралась на детской площадке. Парни все молоденькие - подростки, студенческий возраст. И я даже не знаю, как в них помещается столько алкоголя. Конечно, мы вызываем полицию. Участковый несколько раз приходил, даже лично со мной разговаривал, а толку ноль, - пожаловалась КП-Новосибирск одна из жительниц дома.

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»

«Нехорошая квартира» находится на третьем этаже пятиэтажки. Но дверь корреспонденту «Комсомолки» никто не открыл. Юрий Анатольевич, один из жильцов дома, в беседе с КП-Новосибирск рассказал, что буйного соседа зовут Станислав, ему чуть больше 20 лет, но он уже успел отсидеть в тюрьме. Жители предполагают, что там он проникся запрещенной культурой АУЕ*.

- Я помню его еще маленьким мальчишкой. Семья была у них не самая благополучная. Отец постоянно пил и даже один раз выкинул сына в окно. Что этот парень мог видеть? На самом деле его якобы друзья просто используют его, недавно его даже в квартиру не пустили и он спал на лестничной площадке, - рассказал мужчина.

Юрий Анатольевич также отметил, что у парня нет семьи. По его словам, мать с сыном не общается, отец Станислава женился на другой женщине и тоже прекратил контакты с сыном. Сдерживающим звеном в жизни парня была бабушка, но она умерла два года назад.

- Пока бабушка была жива, она еще следила за порядком. Потом, когда пенсионерки не стало, Стас связался с плохой компанией и перестал себе в чем-либо отказывать. А срок он получил, по-моему, вообще лет в 17, но там было по глупости что-то. Насколько я знаю, была драка, а он оказался крайним. Отсидел два года, - добавил Юрий Анатольевич.

Молодому сидельцу следует опасаться не только полицейских, но и выселения из квартиры. Соседи рассказали, что за «коммуналку» парень не платит уже лет пять, а долг превышает 50 тысяч рублей.

- Я не думаю, что он сам по себе плохой. Все дело в его окружении, которое использует его и манипулирует им. Просто парень потерялся, и я не знаю, можно ли его еще вернуть к нормальной жизни. Может быть, ему следует оказать какую-то психологическую помощь, помочь найти работу, - жалеет Станислава житель пятиэтажки на улице Доватора. Впрочем, другим соседям уже не до жалости.

В это дворе произошло ЧП. Фото: Егор САФРОНОВ

ПИСТОЛЕТ ЗАБРАЛИ

В МВД про конфликт соседей на улице Доватора в курсе. А после того, как видео стрельбы на детской площадке попало в интернет, там провели разбирательство.

- В ходе проверки был установлен гражданин, который пояснил, что он действительно произвел один выстрел в воздух из принадлежащего ему пневматического пистолета, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. - Пневматический пистолет изъят и направлен на криминалистическую экспертизу. Проверка продолжается. Но пока уголовное дело не возбуждено.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Редакция «Комсомолки» поговорила с членом коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» Александром Руфом и узнала, какая ответственность может грозить Станиславу за организацию притона в своей квартире.

- Парня можно привлечь к административной ответственности за нарушение

режима тишины. В разных регионах штраф разный, но, как правило, порядка 5 тысяч рублей. Систематическое нарушение режима может привести и к уголовной ответственности, особенно учитывая, что у парня уже был срок, - прокомментировал «Комсомолке» эксперт.

Адвокат добавил, что жильцы дома в случае нереагирования на ситуацию со стороны полиции могут написать коллективное заявление в прокуратуру. Реальный срок Станиславу вряд ли дадут, но штраф и обязательные работы вполне вероятны.

А вот со стрельбой из пневмата на детской площадке все гораздо сложнее. Адвокат рассказал, что такое действие со стороны парня подходит под уголовную статью «Хулиганство». По словам эксперта, такими жестами Станислав показывает свое отношение к обществу.

— Это хулиганство с использованием травмоопасного предмета. Молодой человек совершил действие, не удостоверившись, что это никому не принесет вреда. Парню за такое может грозить до 5 лет лишения свободы, – подчеркнул Александр Руф.

* АУЕ - экстремистская организация, которая запрещена на территории РФ.

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