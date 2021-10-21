«За 15 лет поступило всего три-четыре платежа»: жительница Новосибирска рассказала о муже-алиментщике с задолженностью почти 1,3 миллиона рублей

55-летнего Владимира Гонштейна приставы ищут с 2019 года. Фото: УФССП по Новосибирской области/ Евгения ГУСЕВА.

В Новосибирске судебные приставы впервые объявили через СМИ в розыск неплательщика алиментов - 55-летнего Владимира Гонштейна. За мужчиной они охотятся с 2019 года, его долг перед ребенком более 1,2 миллиона рублей. У Владимира нет недвижимости, машины, официальной работы, но есть 14-летняя дочь, которая не получает от папы ни рубля. Корреспондент КП-Новосибирск выслушал истории женщин, которые пытаются добиться денег от бывших, и попытался понять, почему судебные приставы бессильны.

«ОТКРЫВАЕТ ЕГО МАМА, НО НЕ ОН»

Пристав-исполнитель по делу Гонштейна - Генрик Карапетян. Он признается, что поймать мужчину для него задача не из легких, вот и подключили общественность.

- Что сказать про должника? Уроженец города Куйбышева, в прошлом индивидуальный предприниматель: занимался в основном ремонтом квартир. Но организация была ликвидирована в 2017 году, с тех пор источник дохода Гонштейна неизвестен, официально он не трудоустроен, - рассказал КП-Новосибирск пристав.

Карапетян отметил, что должник с вероятностью 99% находится именно в Новосибирске и за пределы города не выезжал. Из страны Гонштейн улететь не мог (в авиакомпаниях он в условных черных списках невыездных). Но как же судебные приставы искали его? Естественно, по соцсетям, но все странички не активны с 2012 года. И по месту жительства в Ленинском районе. Там дверь открывает мать мужчины.

- Мать сказала, что он уже мальчик взрослый, ему 55 лет, поэтому он живет своей жизнью и не отчитывается перед ней. А она не знает, где он и что он, - добавил пристав-исполнитель.

НА ОДНОГО СЕРГЕЯ - ТРИ ПРИСТАВА

Таких должников, как Гонштейн, в Новосибирске много. Местная жительница Елена удивляется, что в розыск через СМИ объявили только одного нерадивого папашу. Ее бывший муж не платит алименты с 2007 года. Дочке уже 18 лет, но помощь от отца она видела только три или четыре раза.

- Муж младше меня: мне - 50, ему - 43. Зовут его Сергей. Расстались мы еще в 2006 году, но официально развелись только в 2007-м. Сначала он предложил пожить отдельно, а потом ему это понравилось, и наши отношения прекратились официально. Как только мы развелись, я сразу же подала на алименты, - поделилась с КП-Новосибирск сибирячка.

Елена уточнила, что семьи после этого дружить не перестали и дочка часто ходит в гости к бабушке по отцовской линии.

- С его родителями мы не ссорились, это только наше с Сергеем дело. А вот с отцом моя дочь сама общаться желанием не горит, максимум «привет/пока». У бывшего мужа после меня была еще одна семья, но они тоже уже расстались. Женщина не стала подавать на алименты, - отметила сибирячка.

Елена также рассказала, что она лишила бывшего мужа родительских прав, а сам мужчина даже не пришел на заседание суда.

По словам Елены, судебные приставы Сергея абсолютно не волнуют. Во-первых, его никто не трогает и даже не объявил в розыск, а во-вторых, у мужчины нет личного имущества, официально он не трудоустроен.

- Этим делом занимались уже три пристава. Результатов нет. Недавно видела, что мой бывший муж выкладывал фотки из отеля, возле бассейна. Стоит только догадываться, Россия это или же он спокойно перемещается за пределами страны, - сетует Елена.

Сибирячка уточнила, что дело бывшего мужа было в двух отделах – в Дзержинском и Октябрьском. В Дзержинском пристав-исполнитель подал это дело в архив на уничтожение, а в Октябрьском пристав и вовсе потерял исполнительный лист. Елене пришлось восстанавливать его самостоятельно.

Женщина также пожаловалась, что мужчина, будучи еще в браке с ней, не хотел работать, его обеспечивала мама Елены.

- Он работал комплектовщиком на складе табачных изделий. Работал месяцев 8, потом перестал окончательно. Моя мама ему как-то сказала: «Сереж, хватит. Пора бы и работать идти». Не исключено, что он и сейчас не работает, раз в графе «Трудоустройство» стоит прочерк, - предположила Елена.

По словам бывшей жены, судебные приставы Сергея абсолютно не волнуют. Фото: личный архив.

ОБИЖЕННЫЙ ПАПА

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил бывшему мужу женщины. Сергей заявил, что выплата алиментов прекратилась после того, как они «потеряли связь друг с другом».

- Поначалу все было хорошо, я платил. Потом - все. Мы уже давно не общались, - признался мужчина.

Сергей отметил, что судебные приставы в последний раз связывались с ним уже давно. Так давно, что год не помнит. Большей информации мужчина не предоставил, сославшись на то, что это их личное дело с экс-супругой.

- Для чего вообще выносить все это на публику? Мы сами разберемся. Я больше ничего говорить не буду, - обиделся на вопрос о помощи дочери мужчина.

Редакция «Комсомолки» позвонила в пресс-службу судебных приставов с целью получения информации по статусу должника, но на момент публикации материала никаких данных не получила.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментарием к члену коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» Александру Руфу, который рассказал о том, какая ответственность ждет должника, если он продолжит скрываться и не платить алименты.

- За неуплату алиментов возможна уголовная ответственность по статье «Злостное неисполнение решения суда». Максимальная санкция по этой статье - один год заключения, но это происходит только в самых крайних и запущенных случаях. Кроме того, возможна административная ответственность в виде штрафа или обязательных работ за неисполнение требований пристава-исполнителя. Вообще, стоит отметить, что приставы имеют возможность объявить должника в федеральный розыск, но они почему-то редко это делают, - говорит адвокат.

Александр Руф также рассказал, что долги с астрономическими суммами, когда речь идет более чем о миллионе рублей, могут и сократить. Если должник докажет, что не имеет источников дохода и выплатить большую сумму ему нечем, то долг может сократиться в несколько раз.

- Есть еще интересный факт: такие уголовные дела не имеют срока давности, а значит, их закрывают только в случае смерти должника. Однако если у неплательщика есть наследник, на которого он перепишет имущество, то долг по алиментам будет переведен на него, - отметил эксперт.

Александр Руф подчеркнул, что приставы лукавят, когда говорят, что не могут объявлять должника в федеральный розыск. По словам эксперта, такими полномочиями обладает пристав-дознаватель.

— Он вправе возбудить уголовное дело и объявить должника в розыск. При этом, пристав может задействовать любые правоохранительные и силовые структуры. Многие взыскательницы просто не знают порядка этих действий, поэтому могут ждать каких-то результатов годами. Если пристав бездействует – женщина имеет право обратиться в суд, который обяжет пристава устранить выявленные нарушения и объявить наконец должника в розыск, – подчеркнул эксперт.

По словам адвоката, после поимки, должника доставляют в учреждение, которое объявило его в розыск. В данном случае – к приставу-дознавателю. В этот момент начинается расследование уголовного дела и выяснение всех подробностей. На период расследования злоумышленнику избирают меру пресечения, как правило, это подписка о невыезде или домашний арест. По результатам проверки уже выбирается мера наказания.

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