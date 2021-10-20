Сбила и бросила: под Новосибирском ищут женщину, наехавшую на ребенка на пешеходном переходе

Девочку сбили на пешеходном переходе. Фото: предоставлено местными жителями

В селе Криводановка Новосибирской области женщина за рулем иномарки сбила школьницу на пешеходном переходе. Сибирячка не стала останавливаться и, объехав ребенка, отправилась дальше по своим делам. Свидетелями вопиющего случая стали жители села. Об этом одна из сельчанок написала пост в социальных сетях.

— ДТП произошло в Микрорайоне, 24. Это видел мой муж. Женщина на автомобиле наехала на ребенка. Машина шибанула по ногам, так что девочка упала на коленки и руки, при этом мадам просто отрулила, объехала ребенка и спокойно поехала дальше в город, — написала гневный пост в группе «Криводановка и Марусино» одна из подписчиц.

Как оказалось, мама девятилетней девочки ничего не знала до последнего. Малышка побоялась ей все рассказать, поэтому сообщила бабушке.

— Дочка пошла в магазин, а на обратном пути ее сбила машина. Дочь упала на асфальт, но ей никто не помог. Машина просто уехала, будто ничего и не было. Дочка побоялась рассказать мне — думала, что ей достанется, — рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама девочки.

К счастью, школьница отделалась легкими синяками и ссадинами. Когда Ирина начала расспрашивать дочь, та рассказала, что запомнила только цвет машины и ее номер.

— Это была зеленая иномарка, универсал, номер у нее был 422. На самом деле это странный пешеходный переход: там и знак и стоит, и зебра нарисована, только водители постоянно нарушают ПДД, — говорит сибирячка.

Ирина написала заявление в полицию. Пока правоохранители разбираются в ситуации, она решила своими силами найти не только свидетелей, но и доказательства ДТП. Женщина хочет обойти магазины, которые находятся недалеко от этого места, и попросить записи с видеокамер — вдруг удастся найти владельца авто.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Павлу Бессонову, чтобы узнать, что грозит сибирячке, скрывшейся с места ДТП:

— Водитель, скрывшийся с места ДТП, может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Наказание за такое нарушение предусмотрено в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток. За наезд на пешехода на зебре при отсутствии у пешехода травм предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ. Если ребенок испытал болевые ощущения, испуг, родители имеют право обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного ребенку. При отсутствии травм на большую компенсацию рассчитывать не стоит. Обычно речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Потеря времени и судебные расходы могут оказаться больше, но иногда люди идут на принцип, чтобы наказать виновника.

Уважаемые читатели, если вы были свидетелем ДТП в селе Криводановка 19 октября или знаете женщину, о которой идет речь, сообщите нам по номеру 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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