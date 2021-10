Альтернатива школе: как блогеры обучают химии с помощью «Ведьмака» и хайпуют вокруг «Мертвых душ»

Классическая литература становится увлекательнее, когда ее разбирает блогер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/TikTok, julia_novella

Пока родители пытаются вытащить детей из паутины соцсетей, там все чаще «прописываются» учителя. Не все, конечно, а самые прогрессивные. Те, которые готовы сеять разумное, доброе, вечное не только в школе, но и, например, в TikTok. Обычные блогеры тоже не теряют времени: делятся лайфхаками по математике и показывают занимательные опыты.

«ТЫ ЖЖЕШЬ!»

Уроки в TikTok настолько короткие, что и самый ленивый школьник даже зевнуть не успеет. Да и не хочется зевать, ведь в соцсетях учиться весело.

Вот, например, Юлия Новелла - так именует себя автор канала - разбирает книжный ляп Николая Гоголя:

- Во дворе помещицы Коробочки каким-то образом оказались арбузные корки. Хотя в то время в средней полосе России арбузов ну никак не было. Исследователи творчества Гоголя говорят, что он просто переложил на российские реалии свое детство в украинской усадьбе, где во дворе реально могли валяться арбузные корки.

Смотреть видеосюжет Забавный книжный ляп Николая Гоголя про арбузные корки

Интересно? Да! Доходчиво? Вполне. А вам в школе рассказывали так увлекательно? Наверняка нет.

Поизучаешь такой канал - узнаешь ближе «Обломова», «Евгения Онегина», «Мастера и Маргариту»… Чем не уроки литературы? А хотите - айда на иностранный язык! Блогер English_backer учит правильно хвалить на английском.

- «Похвала» или «хвалить» по-английски - Praise, как будто «приз». Самые популярные английские фразы: Good Job - «хорошая работа» или Well Done - «отлично сделано», - предлагает девушка яркие синонимы. - Также часто используется фраза Good for You, то есть «хорошо для тебя» или «молодец». Что еще? Your Best Work - «отличная работа», Thet’s Perfect - «отлично». И You Rock или You Rule - «ты жжешь», «ты рулишь». Так что запоминай и хвали всех и себя!

На слух сложновато, но во время этого минутного урока слова появляются на экране. И почему-то хочется пересмотреть, запомнить. И ты подписываешься на очередного блогера, чтобы не пропустить следующие уроки. Кстати, тут мы натыкаемся на важную деталь: чем больше у блогера аудитория, тем он успешнее. Стало быть, каждый герой TikTok замотивирован быть интересным, иначе не выдержишь конкуренции. Среди школьных учителей борьба за аудиторию выглядит иначе: «Почему не был на прошлом уроке? Завтра - с родителями!»

«ЧТО ВЫ, УЧИТЕЛЯ, ВООБЩЕ ПОНИМАЕТЕ?»

Авторы стараются завлечь очередного подписчика не только интересным знанием, но и зрелищностью. На канале Wannabeteacher зритель может посмотреть занимательные опыты по химии, а заодно послушать, как душевно автор призывает постигать новые знания.

- Вы законы учите нашей Вселенной, нашей Вселенной, о-о-о, - напевает автор на мотив песни из «Ведьмака». - Вы законы учите, зачтется все это вам.

Смотреть видеосюжет Педагог учит химии с помощью Ведьмака

И вот ты послушал, и припев крутится у тебя в голове еще минут 15. А вместе с ним крутишь в голове химический опыт.

Вот так подпишешься на умных блогеров, полистаешь TikTok - считай, прокачал знания. Заодно и развлекся. Может, пора школе брать на вооружение такой метод - уроки в соцсетях? Детям такой формат точно близок.

Обратимся за мнением к эксперту. Виктор Завьялов проработал в новосибирской школе 10 лет - возглавлял ее, преподавал историю Сибири. Идею обучения в соцсетях принимает на ура.

- Если вы имеете в виду, чтобы учителя записывали какие-то ролики, я двумя руками за. Вообще, слабость сегодняшнего образования в отсутствии методической поддержки новых стандартов, - отвечает на звонок КП-Новосибирск Виктор Александрович. - Дети открывают TikTok, YouTube: «О господи, ну что вы, учителя, вообще знаете и понимаете? Вот человек рассказывает понятно, быстро, красиво, используя соответствующую лексику, которую все дети понимают».

«ТИПА», «МММ», «ОК»

Другой педагог - директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева - говорит, что TikTok-уроки заинтересовать могут, но программу не заменят.

- Они могут быть полезными, возбудить интерес. А вот с точки зрения систематизации и прочности знаний - точно нет! Яркие клиповые вещи могут заинтересовать, привлечь, но систему в голове создать не могут, - считает наша собеседница.

Примерно об этом же говорит психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. По ее мнению, клиповый жанр коротких роликов молодежи только во вред.

- Мы давно говорим о клиповом мышлении. Современные дети не умеют пересказывать, - говорит психоаналитик. - Помните, в начальной школе давали задание подготовить пересказ? И раньше маленькие дети уже могли логично что-то пересказать. Современные 15 - 17-летние подростки не могут связно излагать свои мысли. «Типа», «ммм, «ок» - и так далее. Потому что мозг не приучен так работать! Нет цепочки.

Большинством голосов наша небольшая экспертная фокус-группа уроки в жанре видеоблогов забраковала. Но все же внесем небольшое дополнение: уроки могут быть занимательными! Пусть учитель выступает не в соцсетях и не с музыкой, а с указкой у привычной школьной доски. Но если рассказывать про того же Чичикова так увлеченно, как это делают видеоблогеры, дети охотно прочтут «Мертвые души» от корки до корки.

