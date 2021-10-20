Продлен срок приема заявок на конкурс для журналистов «Сила единства»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкурс для журналистов «Сила единства» проводится по инициативе и при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. К участию в конкурсе приглашаются журналисты (штатные и внештатные сотрудники), работающие в СМИ и редакциях средств массовой информации Российской Федерации независимо от их организационно-правовой формы. Конкурс проводится с целью выявить лучший материал, освещающий сферу укрепления единства российской нации, духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих в Новосибирской области.

В конкурсе три номинации:

• «Фоторепортаж»

(I место - ноутбук, II место - смартфон, III место -цифровой диктофон);

• «Видеосюжет»

(I место - ноутбук, II место - смартфон, III место - цифровой диктофон);

• «Материал интернет-издания»

(I место - ноутбук, II место - смартфон, III место - цифровой диктофон).

Работы принимаются до 7 ноября, победителей ждут признание, дипломы и призы. На конкурс принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации не ранее 2020 года.

Победителей конкурса определит комиссия, в которую вошли авторитетные эксперты по заданной тематике.

Конкурс проходит в три этапа:

• прием заявок с 04.10.2021 по 01.11.2021, прием конкурсных работ - с 04.10.2021 по 07.11.2021;

• проведение конкурса и оценка работ экспертной комиссией с 08.11.2021 по 12.11.2021;

• награждение победителей состоится 13.11.2021.

Положение о конкурсе здесь

По всем вопросам об участии в конкурсе можно обращаться к Наталье Смирновой по почте n.smirnova@phkp.ru и тел. 8-914-008-50-90.