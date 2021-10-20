Продлен срок приема заявок на конкурс для журналистов «Сила единства»

Фото: Евгения ГУСЕВА
Конкурс для журналистов «Сила единства» проводится по инициативе и при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. К участию в конкурсе приглашаются журналисты (штатные и внештатные сотрудники), работающие в СМИ и редакциях средств массовой информации Российской Федерации независимо от их организационно-правовой формы. Конкурс проводится с целью выявить лучший материал, освещающий сферу укрепления единства российской нации, духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих в Новосибирской области.
В конкурсе три номинации:
• «Фоторепортаж»
(I место - ноутбук, II место - смартфон, III место -цифровой диктофон);
• «Видеосюжет»
(I место - ноутбук, II место - смартфон, III место - цифровой диктофон);
• «Материал интернет-издания»
(I место - ноутбук, II место - смартфон, III место - цифровой диктофон).
Работы принимаются до 7 ноября, победителей ждут признание, дипломы и призы. На конкурс принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации не ранее 2020 года.
Победителей конкурса определит комиссия, в которую вошли авторитетные эксперты по заданной тематике.
Конкурс проходит в три этапа:
• прием заявок с 04.10.2021 по 01.11.2021, прием конкурсных работ - с 04.10.2021 по 07.11.2021;
• проведение конкурса и оценка работ экспертной комиссией с 08.11.2021 по 12.11.2021;
• награждение победителей состоится 13.11.2021.
Положение о конкурсе здесь
По всем вопросам об участии в конкурсе можно обращаться к Наталье Смирновой по почте n.smirnova@phkp.ru и тел. 8-914-008-50-90.