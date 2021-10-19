«Ходят во сне по лестницам и путают шкаф с туалетом»: новосибирский сомнолог рассказала, с какими проблемами со сном сталкиваются пациенты

Сон - важная часть жизни человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если у вас когда-нибудь была бессонница, то для вас не секрет, что из-за недосыпа весь следующий день будет провален. Спутанное сознание, постоянная сонливость, пустота в голове. Решить проблему поможет врач-сомнолог. Он и бессонницу вылечит, и с сонливостью справится. Сомнолог Ксения Доронина рассказала КП-Новосибирск, из-за чего не спят женщины и мужчины, почему люди видят цветные сны, а также разрушила парочку мифов о вещих снах и сонниках.

СКОЛЬКО И КАК ВСЕ-ТАКИ НАДО ПРАВИЛЬНО СПАТЬ

— Многие люди дробят сон. К примеру, 5 часов спят ночью, а потом еще несколько часов — днем. Формально норма сна соблюдена, но правильно ли это?

— Дробить сон можно в исключительных ситуациях. К примеру, когда человек физически не мог поспать больше 4 — 5 часов ночью. На постоянной основе это неправильно. Исследований, доказывающих, что это безопасно, нет. Не стоит забывать, что во сне наш мозг очищается от продуктов обмена, от продуктов, которые вызывают болезнь Альцгеймера.

— Есть определенная норма сна — 7 — 8 часов. А если человек будет спать намного больше, чем положено, нанесет ли это организму вред?

— Избыточный сон не так вреден, как казалось бы. Однако стоит обратить внимание на причины того, почему человек стал спать по 10 — 15 часов. Скорее всего, у него проблемы с соматическим или психическим здоровьем. Могут быть заболевания эндокринной системы, депрессия, деменция или постоперационное восстановление.

МУЖЧИНЫ НЕ СПЯТ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ…

— Кто чаще всего к вам обращается — мужчины или женщины? Приводят ли к вам на прием детей?

— Всех понемногу. Если мы говорим о детях, то это мало спящие на первых годах своей жизни, потом с 1 года до 3 лет, когда начинают капризничать. Далее идут подростки с нарушениями режима сна. Что касается взрослых людей, ко мне обращаются мужчины и женщины от 30 до 40 лет. С жалобами на бессонницу обращаются и пенсионеры.

— А чем вы их лечите?

— Сначала мы проводим коррекцию образа жизни. Например, ложиться и просыпаться в одно и то же время, за час до сна приглушать свет, не планировать никаких событий за час до сна. Также прописываю психотерапию. Не всегда достаточно только этого. Иногда приходится выписывать препараты.

— А к маленьким детям особенный подход?

— В 90% случаев беспокойный сон связан с какими-то заболеваниями. Например, колики, дефицит железа или другие проблемы. Бессонница в чистом виде встречается редко. Как лечить, если исключили болезни? Нужно выстраивать режим сна, регулировать питание. Если это не дает эффекта, то можем назначать лекарственные препараты.

— С какими проблемами к вам приходят сибиряки?

— Возьмем категорию мужчин от 30 до 50 лет. Для них это активный, работоспособный возраст. Как только их настигает острый стресс, они перестают спать. Чаще всего это бывает из-за финансовых неурядиц (увольнение, разорение, сокращение). Как правило, их приводят ко мне на прием жены.

Ксения Доронина рассказала из-за чего не спят женщины и мужчины. Фото: предоставлено Ксенией Дорониной

— Мужчины не спят из-за денег. А почему могут не спать студенты?

— В позднем школьном возрасте дети начинают злоупотреблять режимом. Они поздно ложатся и поздно встают. Им сложно приспособиться к новому графику в институте. Когда начинаются занятия, ребенок, не привыкший вставать рано и не умеющий организовывать свое время, не спит ночь и потом идет на пары. Он уверен, что организм к этому привык, но нет. И так по кругу. Эта гонка приводит к паническому страху не проснуться и патологическому страху не уснуть.

— Из-за чего люди не спят, понятно. А почему бывает такое, что постоянно хочется спать?

— Есть такое заболевание — нарколексия. Она характеризуется избыточной сонливостью. Такие люди засыпают везде. Это лечится, но в России мало запатентованных средств.

— Люди каких профессий подвержены проблемам со сном?

— Тех специальностей, где требуется работа в ночь: полицейские, работники скорой помощи, сотрудники МЧС, дальнобойщики. Работа в ночную смену повышает риск ожирения, возникновения инфаркта, инсульта, иногда может развиваться и онкология. Обычно люди этих профессий не доживают даже до 70 — 75 лет.

…ЖЕНЩИНЫ НЕ СПЯТ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

— Один из побочных эффектов коронавируса — бессонница или, наоборот, постоянно хочется спать. Как часто к вам приходят люди с этой проблемой?

— Для пациентов, переболевших коронавирусом, характерна патологическая усталость. Все из-за того, что вирус поражает нервную систему и воздействует на нее.

— А как же бессонница?

— Она очень остро развивается у людей уже после выздоровления. Причем тяжесть бессонницы не зависит от того, как человек перенес вирус. Этот феномен изучается до сих пор.

— Какой самый тяжелый случай был в вашей практике?

— Ко мне обращались пациенты, которые не спали по 2 — 3 месяца. Если им удавалось засыпать, то сон постоянно прерывался. Причем их проблема из-за лечения могла затянуться минимум на полгода.

— А кто больше подвержен этой проблеме — мужчины или женщины?

— Ко мне в основном обращались женщины. Однако отмечу, что нельзя сделать вывод о том, что они чаще всего страдают бессонницей. Это значит, что наши мужчины, пока не «умрут», не сдадутся.

— Какие советы вы можете дать новосибирцам, страдающим бессонницей из-за коронавируса?

— Нужно пробовать медитации, дыхательные практики, ритуалы сна. Главное, не бояться и понимать, что сон вернется. Данных о том, что из-за коронавируса у кого-то появилась неизлечимая бессонница, нет.

ВЛИЯЕТ ЛИ НА ЛУНАТИКОВ ЛУНА?

— Как много людей в Новосибирске страдают лунатизмом?

— Статистика по Новосибирску не ведется, но мы можем ее сравнивать со всемирной. Лунатизмом страдает всего 2 — 3% населения, но среди детей процент немного выше. Да, чаще всего им страдают дети. Это их нормальное состояние, потому что кора головного мозга еще не созрела и не может контролировать другие подлежащие ей части мозга. В их действиях нет никакой сознательности.

Специалист рассказал, кто чаще всего страдает лунатизмом. Фото: предоставлено Ксенией Дорониной

— Приходилось ли вам сталкиваться с такими пациентами?

— Да, ко мне приводили детей с лунатизмом. Был случай, когда ребенок выходил из квартиры и спускался по лестнице. Ведь они делают то, что привыкли делать в обычной жизни. У моих коллег были пациенты-дети, которые мочились в шкаф, думая, что пришли в туалет.

— А Луна как-то влияет на лунатизм?

— Нет, это миф.

— А что влияет тогда?

— У детей это связано с психоэмоциональным состоянием. К примеру, ребенок перебесился или испытал сильный стресс. Скорее всего, после этого он и начнет лунатить.

«ВИРТУАЛЬНАЯ» РЕАЛЬНОСТЬ

— Могут ли люди управлять своими снами?

— Да, могут. Есть категория, которая называется осознанным сном. Люди осознают, что они спят, и во сне пытаются управлять своим телом и окружающей реальностью. Они себя называют онейронавтами.

— Это болезнь или какое-то отклонение?

— Это навык. Как утверждают онейронавты, этому приему может научиться каждый. Однако, с точки зрения сомнологии, я бы не советовала это делать. Есть опасность того, что человек заиграется и почувствует, что сон интереснее реальности. Человек будет ущемлять реальную жизнь в пользу сна и начнет пить снотворное, что приведет к развитию депрессии.

Ксения не верит в сонники. Фото: предоставлено Ксенией Дорониной

КОНКРЕТНО

ПРАВДА ИЛИ МИФ?

— Есть теория, что во сне можно учиться. Надеваешь наушники, слушаешь лекцию, а наутро просыпаешься — и уже готов идти сдавать экзамен. Возможно ли такое?

— Эта теория неверна. Для того чтобы учиться и запоминать, нам нужно произвольное внимание. Во сне его нет.

— Верите ли вы в вещие сны?

— Я знаю, что вещих снов не существует. Давно доказано, что мы видим (во сне. — Ред.) то, что уже знаем. Сны, которые реализуются в реальности, скорее всего, касаются наших домыслов во сне или совпадений. Если человек намеренно заявляет, что он сновидец, то это или мошенник, или у него патология.

— А в сонники вы верите?

— Конечно нет. Ни одна книжка не может знать за весь мир. Это выбор — доверять ли какому-то мужчине или женщине, который решил заработать на этом деньги.

— Есть теория, что цветные сны видят только шизофреники. Правда это или миф?

— Неправда. Цветные сны видят все, у кого цветное зрение. Сон — это синтез того, что мы видим в жизни. И если человек видит все в цвете, то и сны у него будут цветные. Если у человека патология и у него нет цветного зрения, то он будет видеть черно-белые сны. Если слепой с рождения, то он будет слышать, чувствовать сны, нюхать их или ощущать на вкус.

— Многие люди видят во сне одинаковые сюжеты. Например, выпадают зубы или падают с обрыва. Почему так происходит?

— Мы все в той или иной степени одинаковые. У нас есть то, что нас объединяет. Например, страхи о здоровье, привлекательности, потере близких. Обычно именно страхи всем снятся одинаковые. Это характерные вещи. Так что не стоит этому удивляться.

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