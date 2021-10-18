«Он ласковый, но лечить нет средств»: в Новосибирске кота в переноске выбросили в кусты, рядом оставили записку

Сейчас с Тайсоном все в порядке. Фото: Дарья КОЧЕТОВА.

- Доброго дня, это кот Тайсон! Он очень ласковый. Оставляю его тут в надежде, что кто-нибудь его приютит. Он болен (почки), лечить нет средств. А усыпить рука не поднимается, слишком тяжело на душе, - аккуратным почерком, будто и не дрожала в этот момент рука, выведено на листочке в клетку. Записка лежала рядом с переноской, в которой мяукал тот самый Тайсон. Фотографии и этот текст тут же попали в соцсети вместе с призывом: «Помогите пристроить!» Автор объявления - 21-летняя Дарья Кочетова. Кота нашли ее друзья в частном секторе на МЖК. Тайсон - явно везунчик. Его вовремя заметили. А еще очень быстро нашли новых хозяев. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

- Моя подруга вместе с парнем гуляла в частном секторе - там есть дорога между улицей Выборной и МЖК. В той стороне в основном дачи, народ крайне редко ходит. Это чудо, что их взгляд упал на эти кусты. Подруга увидела что-то большое, подошла - а там кот в переноске. Он в ответ замяукал! Тайсон мог запросто умереть, если бы его не обнаружили! Хотя бывшие хозяева оставили ему корм в пакете, но кот к нему даже не притронулся. Животное было в стрессе. И непонятно, сколько бедняга в этой переноске просидел, - рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Эта записка была в переноске. Фото: Дарья КОЧЕТОВА.

Кота надо было спасать и искать ему новый дом, где уже не будет места предательству.

- Подруга позвонила и попросила выйти во двор, показала записку и эту переноску с Тайсоном, - вспоминает девушка. - Раньше я бы, наверное, расплакалась, узнав такую историю. Но тут не до эмоций - надо было быстро что-то делать. Взять кота к себе никто из нас не мог - дома есть другие животные, но и оставить его на улице - это кем надо быть? Стали искать новых хозяев или хотя бы передержку. А как искать? С помощью соцсетей, мессенджеров.

Друзья раскидали десятки сообщений про Тайсона. Одно из них и увидели две студентки.

- Тайсон у них дома сначала немного испугался, но потом стал ластиться. Он оказался очень добрым котом, сразу освоился с лотком, - радуется Дарья.

Когда новые хозяйки отнесли его в ветклинику, чтобы понять, чем он болеет, выяснилась одна странность.

Кота оставили в частном секторе. Фото: Дарья КОЧЕТОВА.

- Ветеринар осмотрел Тайсона и сказал, что он абсолютно здоров, у него нет никаких серьезных заболеваний. Но на всякий случай анализы у кота все-таки взяли, хотя это больше мера предосторожности, - рассуждает Дарья.

Выходит, никаких проблем с почками у котика нет, а вот у бывших хозяев явные проблемы с совестью.

- У кота на лапах ободрана кожа. Сначала мы подумали, что это лишай, но ветеринар сказал, что, скорее всего, Тайсона били. Потому у него и могли быть от стресса проблемы с туалетом, которые списывали на болезнь почек, - говорит Дарья. - Как хорошо, что теперь котик рядом с теми, кто его не предаст.

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