Сибиряк организовал агентство по проверке пар на верность: на подставные свидания он отправляет актрис

На свидание приходит актриса. Фото: скриншот из видео

На одном из телеканалов было очень популярно шоу «Измены». К ведущим обращались как женщины, так и мужчины с просьбой проверить избранника на верность. В квартирах ревнивцев устанавливали скрытые камеры, прослушивали разговоры и доставали из шкафов все скелеты.

Николай (имя изменено по просьбе героя. — Ред.) пошел по проторенной дорожке и организовал службу проверки в Новосибирске. Студент атакует неверных в мессенджерах под видом загадочной незнакомки и зовет их на свидание. Сколько стоит услуга и часто ли «подозреваемые» проходят испытания?

ПОМОГ ПОДРУЖКЕ

Идея о создании агентства проверок на верность родилась у студента юрфака Коли около года назад. Тогда к нему за помощью обратилась подруга. Она начала подозревать, что ее парень близко общается с кем-то еще.

— Та девочка, назовем ее Таня, начала подозревать парня в измене. Я захотел помочь и начал переписываться с ее молодым человеком под видом девушки. Все стало понятно после первых сообщений. Он делал неоднозначные намеки и говорил, что близкой подружки у него нет. Проверка была «удачная», — рассказал КП-Новосибирск Николай.

А дальше даже реклама не понадобилась. Таня обо всем рассказала подружке, та — второй, и так понеслось. Сарафанное радио работало на ура, поэтому сибиряк решил монетизировать успех. Бизнесом занимается подпольно, самозанятость или ИП оформлять не стал — в общем, фирма «Рога и...».

С каждой девушкой заключают договор. Фото: предоставлено Николаем

Цена одной проверки — 10 тысяч рублей. В эту цену входит общение с объектом в мессенджерах. Если испытуемый попался на удочку, то и встреча в кафе, где «жертву» встречает, конечно, не Николай, а подставная актриса или актер. Также на встречу нанимают видеооператора, почти как на свадьбе. Только вряд ли это кино кто-то будет пересматривать на ситцевый или золотой юбилей.

— Видеосъемка нам нужна не для подтверждения факта измены, а для контента. Показываем эти ролики новым заказчикам, чтобы они понимали, что их может ждать впереди. Возможно, стоит подумать и поберечь свои нервы, — рассуждает Николай. — А видеоподтверждение, в общем-то, и не нужно, потому что сами заказчики наблюдают за свиданием вживую из темного уголка кафе или ресторана, где все происходит.

ВЕРНЫХ — ЕДИНИЦЫ

Чаще всего услугу заказывают женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Николай переписывается с их партнерами по определенному шаблону, флиртует, придумывает, откуда взял номер телефона, и аккуратно выясняет, есть ли у объекта девушка. Другой важный момент — свидание. Если подопытный соглашается, далее в игру вступает актер для встречи в офлайне.

— Мы заключаем с актерами договор на разовую работу. Обычно соглашаются люди из театрального института. Именно они ходят на свидания, — объясняет новосибирец. — У нас есть одно правило: мы не разглашаем имена наших актрис, возраст и прочее. Один неприятный случай уже был: актрису узнал один из парней, которого она проверяла. Ее стали толкать и по-разному оскорблять.

Николай ставит актрисе задачу. Фото: предоставлено Николаем

В целом Николай организует около 4 — 5 свиданий в месяц. Проходят проверку единицы.

БЬЮТ ПО ЛИЦУ, ХВАТАЮТ ЗА ВОЛОСЫ

Если посчитать, то за год Николай с коллегами устраивает более полусотни лжесвиданий. Сложно представить, сколько драм, истерик и слез видел молодой человек.

— Мне кажется, я видел все: как девушки бьют своих парней, когда узнают об измене, как они плачут. Многие ссорятся, чуть ли не кричат друг на друга. Один раз после проверки пара долго выясняла отношения, а когда девушка уходила, парень резко схватил ее за волосы и стал тянуть к себе. Пришлось их разнимать, — вспоминает Николай.

Переписку ведет сам Николай. Фото: предоставлено Николаем

Кто-то старается подходить к разоблачению творчески. По рассказам сибиряка, один парень любил писать своей девушке стихи. Когда она уличила его в измене, то подошла к столику, где сидела пара, и начала читать его же стихи с язвительной интонацией.

Смотря на то, как рушатся чужие отношения, Николай честно признается, что и сам перестал верить в любовь. Девушки у него нет, и теперь он понимает, что к выбору своей половинки подойдет очень серьезно.

— Нужно еще в начале отношений понять, хочешь ты идти дальше вместе с этим человеком или нет. Зачем нужны эти отношения: ради секса или все-таки это взаимность? В общем, я, глядя на этот цирк, наверное, разочаровался в отношениях, — грустно вздыхает бизнесмен.

А что говорят клиенты?

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЕТЧИКА

Одна из жительниц Новосибирска обратилась в агентство, чтобы проверить на верность своего нового ухажера, он ей представился венесуэльским летчиком. Сибирячка познакомилась с пилотом на сайте знакомств, где он быстро вскружил ей голову. Отношения развивались стремительно, но девушка вдруг начала сомневаться и решила заказать проверку ухажера. И тот ее с треском провалил. В переписке с подставной девушкой заигрывал и даже приглашал ее к себе в отель. И конечно согласился на свидание, куда пришла актриса. Только в том же ресторане сидела и заказчица.

— Я увидела со стороны, какой он, и чуть не вылила на него суп. Он врал мне! А ей говорил абсолютно те же слова, что и мне, — вздыхает девушка.

Она, кстати, видео проверки летчика потом слила в интернет, чтобы другие не велись на его рассказы.

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