Танцор в стиле вог стал командиром взвода спасателей МЧС

Гламурный ведущий сменил корону с вог-бала на погоны МЧС. Фото: Предоставлено Савелием Морововым

Сибиряк Савелий Моровов с детства страдал от дефектов речи, побороть страхи и комплексы ему помогли эпатажные танцы в стиле вог и колледж культуры. А когда пришла повестка в армию, парень выбрал службу в войсках МЧС. Савелий стал командиром взвода и кардинально сменил имидж, теперь он способен не только на яркие танцы, но и на поиски пропавшего ребенка или эвакуацию из горящего дома. Зачем танцору, ведущему свадеб и праздников диплом спасателя — в материале КП-Новосибирск.

СМЕНИЛ ТОНАЛЬНИК НА БОЕВОЙ ГРИМ

20-летний Савелий Моровов рос тихим мальчиком: в школе его дразнили за картавость. Несмотря на проблемы с речью, подросток мечтал покорить сцену, как Иван Ургант или Максим Галкин, чтобы зал аплодировал его шуткам, а поклонницы падали штабелями. Савелий двигался к мечте маленькими шагами и после школы отправился работать аниматором на детских праздниках, стал вести школьные и городские праздники. А потом поступил в Новосибирский областной колледж культуры, где стал исправлять дефекты речи. Любовь к сцене оказалась огромной, и, чтобы побороть комплексы, Савелий решил заняться эпатажными танцами.

Парень решил не косить от армии и вошел в новую роль. Фото: Предоставлены Савелием Морововым

— В танцах я был «бревном», и направление вог выбрал спонтанно. Сначала смотрел и поддерживал, но боялся выйти на сцену сам. Чтобы побороть внутренние зажимы, раскрепоститься, решил участвовать в категории Face Performance, где уметь танцевать не нужно — достаточно нанести макияж и показать красивое лицо. Накрасить ресницы, брови, слегка подвести губы — и выглядеть как мужчина с обложки. Девчонки с детства называли меня симпатичным и красавчиком, хоть и дразнили за картавость, но я сомневался в своих внешних данных. Именно вог помог мне почувствовать себя, — признался Савелий Моровов.

За три года наш герой из аниматора детских праздников вырос в востребованного свадебного ведущего и конферансье. Днем он вел мероприятия, в том числе и для областного минкульта, а вечером красился и шел тусоваться на вог-бал. Когда учеба в колледже подошла к концу, военкомат прислал именное приглашение на праздник «осенний призыв». Савелий решил пойти служить в войска МЧС — по закону возможно прохождение военной службы в спасательных воинских формированиях и территориальных органах МЧС. Для друзей и знакомых такой выбор сначала стал шоком. В общем-то для военных спасателей призывник тоже оказался сюрпризом.

— Сначала меня не принимали, ведь военные предпочитают классическую или народную культуру. Но я проявил себя, потом стали все чаще привлекать к организации мероприятий, праздников, работе над стенгазетой. Но в итоге сказали: «Ты не на гражданке, так что выбирай: или продолжаешь танцульки и песенки, или становишься командиром отделения». Я решил быть командиром, хоть это и нелегко: большая ответственность и новый опыт, — рассказал Савелий Моровов.

Парень вел свадьбы, а однажды — даже похороны Героя Советского Союза. Фото: Предоставлено Савелием Морововым

В ВОСТОРГЕ ОТ МЧС

Парень не пожалел о выборе. Расстроился только, что распределили его на службу в отделение связистов, а они нечасто выезжают на стихийные бедствия. Но однажды Савелий поучаствовал в поисках заблудившегося в лесу ребенка.

— Здесь я получил диплом спасателя, а это очень важный опыт для любого ведущего. Теперь я смогу не только выступать с микрофоном, но и грамотно эвакуировать людей из зала. В прошлом году писали о пожаре на детской елке в Екатеринбурге — мы как раз такое отрабатываем на учениях. Кроме того, я и до службы занимался безопасностью — мы были в оцеплении на празднике 12 июня на набережной, занимались безопасностью концертной площадки. Еще на гражданке участвовал в организации торжественной церемонии похорон Героя Советского Союза из Новосибирской области, и честь для меня не пустой звук, — говорит Савелий Моровов.

В МЧС Савелий был не только ведущим, но и образцовым солдатом — добросовестно относился к службе, выполнял все приказы начальства. Гламурный конферансье говорит, что многие призывники боятся идти служить из-за новостей в СМИ о дедовщине. Однако за год службы Савелий убедился, что для военных спасателей это не работает.

Гламурный парень оказался образцовым солдатом — и ему дали должность командира отделения. Фото: Предоставлено Савелием Морововым

— В России всего три центра МЧС, где можно пройти срочную службу. Здесь хорошие условия: новая столовая, спортзал, казарма с нормальными кроватями вместо двухэтажных коек. Нас отправляют в командировки, где мы оказываем реальную помощь людям. К тому же здесь не вооруженная часть, и родители призывников спокойны за своих детей, — считает Савелий. — Многие подписывают контракт после срочной службы. Хотите отслужить спокойно — добро пожаловать в МЧС.

Сейчас Савелий еще служит командиром подразделения. А дома планирует вернуться к профессии ведущего. Но уже сейчас понимает: служба для него — важный опыт, который поможет не только зажечь зрительный зал речью, но и эвакуировать людей, если вдруг случится настоящий пожар.

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