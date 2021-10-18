Иностранцы раскупают новосибирский препарат, созданный из бактерий

Александр Иванович Леляк, директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» в эфире Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

От чего зависит здоровье человека? Почему одни переживают атаки вирусов легко, а для других они чреваты смертью? В серии наших расследований мы уже разобрали ряд подобных вопросов. А сейчас, когда у порога четвертой волны ковида внимание к теме обострилось, продолжаем изучать ее. Помогает нам директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александр Иванович Леляк.

- Александр Иванович, как вы оцениваете опыт вакцинации населения в стране и в мире? Как оцениваете эффективность прививочной кампании?

- В процессе подготовки к запланированному вами расследованию я, воспользовавшись данными, предоставленными в интернете в общедоступных источниках, изучил эпидситуацию в 251 стране. На основе анализа полученных данных установил, что к концу сентября 2021 года полностью привита треть населения всего мира. Зафиксировано заражений коронавирусом порядка 3% от почти 8 миллиардов жителей Земли.

Лидер по количеству полностью вакцинированных жителей на нашей планете - страна Гибралтар, где вакцинировано 100% населения. При этом процент умерших от коронавируса составляет 0,3% от численности населения страны, а летальность - 1,7%. В России к обозначенному выше времени вакцинировано 28%, умерло - 0,14%, летальность - 2,8%.

Анализ эпидситуации в указанных выше и других странах показывает, что прямой корреляции между процентом вакцинированного населения и защищенностью от болезни нет. Обращает на себя внимание в анализе чисел поведение летальности коронавируса. Ее максимальное значение зарегистрировано в Перу - 9%. Среднее по планете значение летальности - 2%. То есть регистрируется ее рост.

В связи с очень кратким анализом, приведенным выше, можно сделать вывод о том, что одна только вакцинация не позволяет решить проблему полностью. Профильным ученым стоит незамедлительно изучить вопрос о том, возможно ли в принципе создать вакцину, полностью прекращающую развитие пандемийного процесса, или это невозможно. Например, создать вакцину от ВИЧ ученым не удалось.

Также необходимо без промедления найти фактор, который вызывает мутации вируса. Должен быть фактор - мутаген. Без него вирус не будет мутировать.

Препараты для оздоровления людей. Фото: предоставлено научно-производственной фирмой «Исследовательский центр».

- Как считаете, в чем причина наступления так называемой четвертой волны?

- В том, что структуры, ответственные в разных странах за защиту людей от инфекций, не понимают, как его победить, не организуют работы по поиску мутагена и дополнительных, кроме вакцинации, методов защиты населения от пандемии. Ставки сделаны на классический вариант защиты, который многократно спасал человечество от пандемий различной природы. Но мы видим, что этой технологии недостаточно. Вирус активно мутирует, и мы рискуем тем, что человечество будет подвергаться атакам все новых и новых волн очередных мутантов коронавируса.

- А мутации вируса не прекращаются?

- К концу сентября 2021 года в мире насчитывалось около 40 тысяч вариантов коронавируса (SARS-Cov-2), большинство из которых - уникальные. 22 варианта к настоящему времени зафиксированы и стабильно наследуются, об этом сообщает Роспотребнадзор России.

- Но как же нам защититься, если эти штаммы будут возникать бесконечно?

- Слово «если» в настоящее время неуместно. Штаммы уже возникают бесконечно. К настоящему времени зарегистрировано 40 тысяч версий, но ведь это только те варианты, которые попали в руки исследователей.

Я считаю, что один из эффективных способов остановки развития пандемийного процесса - заставить организм людей быть здоровым. Это в буквальном смысле путь здравоохранения. В состоянии хотя бы условного здоровья коронавирус с летальностью 2% организм уничтожает самостоятельно. Такой вывод можно уверенно сделать исходя из деловой практики развития пандемийного процесса: значительная часть населения переболела ковидом бессимптомно без вакцинации.

Один из вариантов охраны здоровья - это ветомные технологии, которыми занимается «Исследовательский центр». Так допустимо говорить, ориентируясь на рост популярности препарата в пандемийный период, причем без рекламной поддержки: с начала 2020 года по середину октября 2021 года эти технологии использовали около 15 миллионов россиян.

- Обязательно о них поговорим, но прежде - еще один вопрос о природе вируса. От чего зависит летальность?

- Летальность - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определенного заболевания или иного нарушения здоровья за конкретный период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Применительно к коронавирусной инфекции она зависит от двух основных факторов: свойства инфекционного агента и состояние здоровья человека. Поскольку на первый фактор мы влиять не можем, то нужно стараться быть здоровым. Это снижает процент летальности коронавируса.

Препараты для оздоровления растений. Фото: предоставлено научно-производственной фирмой «Исследовательский центр».

- И здесь имеет смысл вернуться к предложенным вами ветомным технологиям. Расскажите о них.

- Один из способов противостоять росту летальности - охранять здоровье с помощью препаратов серии «Ветом». Для того чтобы болезнь протекала в легкой форме, а ее последствия были минимальными, я считаю, перед вакцинацией нужно пройти курс приема «Ветома 1.1».

Технологии, скрытые в препаратах серии «Ветом», - это результат работы микробиопрома СССР, где готовились к неблагоприятным эпидситуациям и разрабатывали препараты, чтобы в случае аналогичных нынешней пандемий купировать их. Советские ученые нашли в природной среде микробы, отвечающие за ее дезинфекцию. И в этом плане наиболее ценными оказались бактерии рода Bacillus. Их современные более совершенные аналоги мы и применяем в производстве «Ветомов».

- Александр Иванович, почему вы не регистрируете «Ветом» как средство против вируса? Ведь население активно применяет его для охраны здоровья, в том числе и для повышения устойчивости организма к воздействию инфекционных микробов.

- «Ветом» действительно популярен в нашей стране. Спрос на него существенно вырос в последние полтора года, за которые около 10% населения страны его использовали в соответствии с инструкцией по применению. Но «Ветомы» не являются лекарствами, они не лечат и не профилактируют инфекционные болезни. «Ветомы» - это биологически активные добавки, которые обеспечивают поступление в организм дополнительных пробиотических микроорганизмов, активность которых проявляется в способности подавлять рост и развитие патогенных, условно патогенных и гнилостных микробов. В результате их попадания в желудочно-кишечный тракт в нем нормализуется микробный состав и как следствие восстанавливается функциональная активность иммунной (лимфатической) системы организма. Это позволяет людям самостоятельно и эффективно противостоять воздействию инфекции, в том числе вирусной.

Если «Ветомы» регистрировать в качестве лекарственных средств, то в качестве лекарств нужно будет регистрировать и речную воду, и зерно, выращенное на экологически безопасной территории, то есть те продукты, микробный состав которых обеспечивает формирование нормальной микрофлоры организма за счет присутствия в них «диких» аналогов действующего начала препаратов серии «Ветом».

«Ветом» знают и используют в большинстве стран планеты. Фото: предоставлено научно-производственной фирмой «Исследовательский центр».

- Знают ли про «Ветомы» жители других стран? Если да, то пользуются ли ими?

- Знают и используют в большинстве стран планеты. Регулярные поставки мы осуществляем в три десятка стран, где у нас имеются дистрибьюторы.

Основная часть товаров, продающихся за рубежом, распространяется со складов в Нью-Йорке, Праге, Ханое.

В сентябре мы провели переговоры с представителями мусульманской торговой компании, которая имеет возможность продавать «Ветомы» и другие товары, производимые нашей фирмой, в 28 мусульманских странах. В этой связи мы провели работы по получению сертификата «Халяль» на всю продукцию, выпускаемую нашей фирмой. Такой сертификат очень важен и для мусульман, проживающих в нашей стране. И он в очередной раз подтверждает качество нашей продукции.