Правоохранители пришли с обыском в институт лазерной физики в Академгородке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 15 октября, в институт лазерной физики в Академгородке нагрянули силовики. Они проводят там обыски. Выяснилось, директора Института Алексея Тайченачева и научного руководителя Института, академика РАН Сергея Багаева, подозревают в хищении средств образовательного учреждения. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Между институтом и его коммерческой «дочкой» заключили незаконный контракт на выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ. В результате бюджету Института был нанесен ущерб на 2 миллиона рублей, — уточнил источник.

По данным следствия, контракт с нарушениями заключили путем закупки у единственного поставщика. При этом Институт не провел необходимых конкурсных процедур. А директор учреждения, Тайченачев, в 2017 году подписал договор на выполнение необходимых работ общей стоимостью 2 миллиона рублей. Исполнителем тогда определили Межотраслевую научно-техническую ассоциацию «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ»). Ей в свою очередь руководил экс-директор института Багаев. При этом стороны знали, что организация не имеет возможности выполнить обязанности по договору.

— В МНТА «СЛЦ» фактически не закупали товары, услуги и работы, нужные для выполнения условий контракта. Тем самым в организации не понесли никаких затрат на выполнение работ по договору. Таким образом, их проведение было возложено на сотрудников Института ядерной физики, — добавил источник.

Известно, в отношении директора ИЛФ СО РАН возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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