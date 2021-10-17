«Шли пузыри и слышалось мяукание»: сибирячка утопила пятерых котят на глазах у детей

Котят бросили в колодец. Фото: скриншот из видео

Жестокость людей не перестает удивлять. В Новосибирской области местная жительница подошла к колодцу с водой и выкинула туда мешок с котятами. Как бы местные не старались, выудить малышей из западни у них не получилось. Животные ушли под воду, жалобно мяукая. Вся эта страшная картина разворачивалась на глазах у детей.

ЧП произошло в поселке Верх-Тула на улице 2-й квартал. Днем местные жители услышали громкое мяукание из колодца. Подойдя ближе, они поняли, что в западню попали маленькие котята.

— Местные жители тут же принялись пытаться их спасти, только ничего не получалось. Вокруг колодца собрались дети, которые переживали за них, плакали, слыша мяуканье, — рассказали КП-Новосибирск жители поселка.

Но спасти животных не успел. Котята медленно ушли под воду. Сибиряков охватило негодование, кто мог так поступить с беззащитными животными? На помощь пришли дети, невольно ставшие свидетелями страшного преступления.

— Там уже пузыри из-под воды шли, — говорят сибиряки. — Дети рассказали, что видели как к колодец подошла женщина и выкинула туда мешок черный. Видимо, в нем и были котята.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к директору юридической компании «Егоров и партнеры» Сергею Егорову. Он объяснил, что грозит женщине, если ее найдут.

— Нужно возбуждать уголовное дело по статье 245 часть 2 УК РФ — «Жестокое обращение с животными». Это преступление средней тяжести, поэтому максимальный срок заключения до 5 лет. Однако, решать по поводу наказания будет суд, — отметил юрист.

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