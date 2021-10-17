Последние новости Новосибирска на 17 октября 2021 года: дети курили у Вечного огня, виссарионовцы отказались от отмены части обвинений

Подростки, курившие у Вечного огня, возмутили соцсети. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ВИССАРИОНОВЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Следствие вышла к руководству общины лже-Христа Виссариона с таким предложением потому, что срок давности по некоторым обвинениям истек. Однако руководство секты отказалось от него, поскольку хочет добиться оправдательного приговора.

ОБЬ ОБМЕЛЕЛА

Вода в реке ушла настолько сильно, что сибиряки доходили почти до середины Оби по камням. Однако эксперты успокаивают: это сезонное обмеление, ничего страшного в нем нет.

ДЕТИ КУРИЛИ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Видео с тремя мальчиками, которые курили у Вечного огня и кидали в него монеты, вызвало бурю негодования в соцсетях. Полиция проводит проверку и пытается найти школьников.

В НОВОСИБИРСК ИДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ

У сибиряков есть отличный повод порадоваться: в ближайшие дни погода на улице будет замечательной, воздух прогреется до плюс 12 градусов.

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