В новосибирской чебуречной повторили испытание из сериала «Игра в кальмара»

Игра сибирякам пришлась по душе. Фото: www.instagram.com/cheburek.me/ Фото: tsushima.su

Вы смотрели сериал «Игра в кальмара»? Если да, то помните: там героям нужно было пройти шесть испытаний (не считая двух промежуточных). Одно из них казалось легким, но не тут-то было: нужно иголкой вырезать из сладкой окружности печенье заданной формы. Сложность в том, что сам материал – карамелизированный сахар – очень хрупкий. Вот такое задание предстояло выполнить и новосибирцам.

- За участие новосибирцы платили 50 рублей, - рассказали организаторы - на своей странице в инстаграме.

Зазывал конкурсантов в инстаграме человек в маске. Все участники собрались за одним столом в новосибирской чебуречной и получили сахарные кружочки. Но далеко не всем поддался материал.

- Ой, у меня кружок сломался!

- А у меня иголка, - «несли потери» сибиряки.

Но если в фильме проигравшие умирали, то в реальной жизни веселились, ели свои поделки и обсуждали любые сцены из картины.. А победитель получил в подарок чебурек-пирог.

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