«Доходим до середины реки, под ногами – мертвые моллюски»: в Новосибирске аномально обмелела Обь

Новосибирцы шли к воде по камням.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирцы, которые в солнечную субботу отправились гулять на набережную, были сильно удивлены: Обь обмелела настолько, что за десятки метров от берега было лишь каменистое дно. Кто-то даже решался пройти по камням, раньше прятавшимся под водой:
Сибиряков удивила обмелевшая Обь.
Фото: Виктория МИНАЕВА
- Да там мертвые моллюски под ногами! Что с рыбой-то стало? Куда вообще вода делась? – недоумевали сибиряки.
Горожане переживали, куда ушла вода.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились на новосибирскую ГЭС:
- Переживать новосибирцам абсолютно не о чем! Это сезонное обмеление, вызванное погодными условиями. Никах работ на ГЭС не проводится, - пояснила КП-Новосибирск Елена Султанова, специалист по связям с общественностью новосибирской ГЭС.
На ГЭС уверяют: обмеление - сезонное явление.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Поспешил успокоить сибиряков и охотовед Петр Гога (сейчас он на пенсии, а до этого возглавлял департамент по охране животного мира Новосибирской области).
Специалисты говорят, что никакого вреда в обмелении нет.
Фото: Виктория МИНАЕВА
- Нужно понимать, что основное русло Оби проходит далеко от берега. А то, как река разливается весной, - это уже результат работы ГЭС. Так что сейчас Обь просто возвращается к своему руслу, - объясняет Петр Витальевич.
Горожане с удовольствием бродили по камням.
Фото: Виктория МИНАЕВА
К слову, никакого вреда рыбе и моллюскам тоже нет:
- Вся рыба находится в основном русле Оби, никакого урона ей не было и не будет, она не погибнет, - говорит Петр Гога. – И в том, что погибли моллюски, тоже ничего страшного: их популяция достаточна.
За умерших моллюсков переживать не стоит - их очень много.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В общем, сибиряки могут спокойно делать селфи на фоне обмелевшей реки, пока есть возможность: скоро уровень воды восстановится.
Как вам такой пейзаж?
Фото: Виктория МИНАЕВА
КСТАТИ
Раньше там коров гоняли!
Краеведы уверяют: в 19 веке, когда еще не было никакой ГЭС, участок Оби возле современной набережной мелел еще сильнее.
Когда-то здесь был брод.
Фото: Виктория МИНАЕВА
И на месте Октябрьского моста был брод для животных:
Больше века назад здесь гоняли коров.
Фото: Виктория МИНАЕВА
- Жители Кривощеково даже гоняли по нему скот из Азии: это было неплохим заработком, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Антропов, сотрудник Музея Новосибирска. – Бывало, что коров сносило течением, и сибирякам на лодках приходилось их вылавливать – благо, что коровы умеют плавать и не тонут.
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