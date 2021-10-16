«Доходим до середины реки, под ногами – мертвые моллюски»: в Новосибирске аномально обмелела Обь

Новосибирцы шли к воде по камням. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы, которые в солнечную субботу отправились гулять на набережную, были сильно удивлены: Обь обмелела настолько, что за десятки метров от берега было лишь каменистое дно. Кто-то даже решался пройти по камням, раньше прятавшимся под водой:

Сибиряков удивила обмелевшая Обь. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Да там мертвые моллюски под ногами! Что с рыбой-то стало? Куда вообще вода делась? – недоумевали сибиряки.

Горожане переживали, куда ушла вода. Фото: Виктория МИНАЕВА

Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились на новосибирскую ГЭС:

- Переживать новосибирцам абсолютно не о чем! Это сезонное обмеление, вызванное погодными условиями. Никах работ на ГЭС не проводится, - пояснила КП-Новосибирск Елена Султанова, специалист по связям с общественностью новосибирской ГЭС.

На ГЭС уверяют: обмеление - сезонное явление. Фото: Виктория МИНАЕВА

Поспешил успокоить сибиряков и охотовед Петр Гога (сейчас он на пенсии, а до этого возглавлял департамент по охране животного мира Новосибирской области).

Специалисты говорят, что никакого вреда в обмелении нет. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Нужно понимать, что основное русло Оби проходит далеко от берега. А то, как река разливается весной, - это уже результат работы ГЭС. Так что сейчас Обь просто возвращается к своему руслу, - объясняет Петр Витальевич.

Горожане с удовольствием бродили по камням. Фото: Виктория МИНАЕВА

К слову, никакого вреда рыбе и моллюскам тоже нет:

- Вся рыба находится в основном русле Оби, никакого урона ей не было и не будет, она не погибнет, - говорит Петр Гога. – И в том, что погибли моллюски, тоже ничего страшного: их популяция достаточна.

За умерших моллюсков переживать не стоит - их очень много. Фото: Виктория МИНАЕВА

В общем, сибиряки могут спокойно делать селфи на фоне обмелевшей реки, пока есть возможность: скоро уровень воды восстановится.

Как вам такой пейзаж? Фото: Виктория МИНАЕВА

КСТАТИ

Раньше там коров гоняли!

Краеведы уверяют: в 19 веке, когда еще не было никакой ГЭС, участок Оби возле современной набережной мелел еще сильнее.

Когда-то здесь был брод. Фото: Виктория МИНАЕВА

И на месте Октябрьского моста был брод для животных:

Больше века назад здесь гоняли коров. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Жители Кривощеково даже гоняли по нему скот из Азии: это было неплохим заработком, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Антропов, сотрудник Музея Новосибирска. – Бывало, что коров сносило течением, и сибирякам на лодках приходилось их вылавливать – благо, что коровы умеют плавать и не тонут.

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