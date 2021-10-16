Руководители секты лже-Христа Виссариона отказались от прекращения части их уголовного дела

Виссарион и его сподвижники находятся в СИЗО. Фото: Алена МАРТЫНОВА

История лже-Христа Виссариона и его «апостолов» получила неожиданное продолжение. Напомним, Сергей Тороп назвал себя Висарионом, объявил своей матерью Деву Марию и организовал «Церковь последнего завета». А позже в Красноярском крае отстроил целую деревню, где живут его последователи — сектанты называют ее «Обитель рассвета», «Город солнца». Именно в этой обители люди лишались рассудка: один из адептов приобрел тревожное психическое расстройство, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Еще силовики проверяли гибель мальчика у виссарионцев-родителей: вроде как маме младенца запретили обращаться к докторам... Но и это не все: в домах у Виссариона и его сподвижников нашли оружие, кучу денег и игрушки для взрослых.

Сейчас Виссарион и двое его апостолов сидят в новосибирском СИЗО №1. А его другие сподвижники в Telegram-канале сделали заявление:

- Следствие предложило обвиняемым прекратить часть уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью в связи с истечением сроков давности. Это означало бы, что расследование в отношении нескольких потерпевших, которые жили в Общине очень давно, не продолжалось бы. Но при таком прекращении не делается вывод о невиновности. Все обвиняемые отказались от такого прекращения, так как сочли это скрытым признанием вины. Защита будет настаивать на прекращении в связи с отсутствием события преступления или на оправдательном приговоре.

Виссариановцы подчеркнули: защита работает над кассационными жалобами и после кассации – над обращение в Европейский суд по правам человека.

- Мы ожидаем окончания расследования в декабре. Сейчас в деле, по сведениям защиты – 23 потерпевших. Это члены общины, которые, по версии следствия, получили вред здоровью или моральный вред в период с 1990-х до 2020 года. Тяжкий вред здоровью подтвержден у 6 человек, вред здоровью средней тяжести – 1 человек. У остальных указан просто моральный вред. Часть потерпевших таковыми себя не считают, о чем заявляли в ходе судебного процесса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мясо не ест, иногда хочет побыть один»: общественники рассказали, в каких условиях сидят в СИЗО Виссарион и его «апостолы»

Общественники и сотрудники прокуратуры съездили в Новосибирское СИЗО № 1 после жалоб Сергея Торопа и его соратников на «пытки» (подробнее).

Что происходит в «Городе Солнца» после ареста местного бога. Расследование Ульяны Скойбеды о секте Виссариона

Наш спецкор побывала в сибирской секте и выяснила подробности уголовного дела (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.