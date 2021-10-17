Как в Новосибирске за год построили второй железнодорожный мост

Строительство началось в 1930 году. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

17 октября 1931 года в Новосибирске торжественно открылся второй железнодорожный мост через Обь. Его построили в рекордно сжатые сроки: чуть больше, чем за год. Этот мост не самый известный в городе — он скромно расположился к югу от Бугринского, некоторые сибиряки и не подозревают о его существовании. А между тем его история очень интересна и важна для Новосибирска.

СИМВОЛ ГЕРОИЧЕСКОГО ТРУДА

В годы первой пятилетки (1928 — 1932) вступили в строй первые очереди металлургических заводов в Магнитогорске и Новокузнецке, соединившие в один промышленный комбинат угольный Кузбасс и рудный Урал. Но стать единым комплексом они могли только благодаря железной дороге, поэтому предусматривалось создание новых линий. Для Урало-Кузбасского комбината ими стали Троицк — Орск, Карталы — Магнитогорск и Обь — Проектная. Их надо было построить в кратчайшие сроки.

В строительстве моста в основном участвовали комсомольцы. Работы начались в зимнюю стужу, и молодежь трудилась не покладая рук.

Первая палатка изыскателей появилась берегу Оби в 1929 году. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

— Молодежь жила в палатках там, где сегодня расположена IKEA. В тех местах даже остались их захоронения, ведь работа была очень непростая: мороз, ледяная вода… Отмечу, что мост, построенный за 13 месяцев, ни разу не подвергался капитальному ремонту, — напомнила КП-Новосибирск директор Музея города Новосибирска Елена Щукина.

УДАРНАЯ СТРОЙКА

В 1929 году на Первом разъезде (ныне станция Сибирская в Первомайском районе) группа изыскателей во главе с Александром Кошурниковым проводила работы для строительства железнодорожного узла. За ними пришли лесорубы, и началась вырубка деревьев. Лимитирующим объектом новой линии Обь — Проектная было сооружение железнодорожного моста через реку. На эту работу отводилось менее года.

— На стройке царила атмосфера напряженного труда. Комсомольцы своим энтузиазмом увлекли всю молодежь, бригады добивались невиданной производительности труда. Например, при норме забить за смену 10 свай они забивали 15 — 16. На строительстве работало 69 ударных бригад, 1223 ударника. Средние показатели выполнения плановых заданий составляли 150 — 170%. Весной 1931 года на отдельных опорах моста наметилось отставание от графика работ, и комсомольцы решили работать сверхурочно каждый день, в том числе по субботам и воскресеньям, — рассказала КП-Новосибирск руководитель филиала «Музей Первомайского района» Диана Камелина.

На стройке работали в три смены. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска.

Возведение опор было закончено в сентябре 1931 года. По ходатайству руководства стройки мосту было присвоено имя «Комсомольский». В протоколе заседания бюро инженерно-технических работников при постройке моста через Обь от 5 октября 1931 года сказано: «Обсуждая вопрос о присвоении звания обскому мосту имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи. — Ред.), треугольник постройки моста констатирует, что комсомол имеет исторические заслуги в строительстве моста. <…> Своей героической ударной работой комсомол завоевал право назвать обский мост именем КИМ».

Сибиряками тогда гордился весь СССР — железнодорожная переправа через Обь стала самым большим двухпутным мостом в стране. И спустя 90 лет он по-прежнему используется для тех же целей: каждый день по нему проезжают грузовые поезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.