«Дочка сама просила не провожать ее в школу»: отец девочки, сбитой скорой в Новосибирске, рассказал о травле в соцсетях

Скорая ударила девочку в спину. Фото: личный архив/ Юлия ПЫХАЛОВА.

Днем 11 октября семилетняя Полина пошла в музыкальную школу, но на занятиях так и не появилась. Не дошла. Недалеко от дома № 56 по улице Трикотажной случилась беда: девочку насмерть сбила машина скорой помощи. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с папой погибшей первоклассницы - Алексей - рассказал свою версию случившегося и пожаловался на травлю в соцсетях.

«ДАЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЛАКАЛИ»

- Полина училась в первом классе, но была очень самостоятельной. Сама захотела заниматься танцами и вокалом. И сама попросила нас не провожать ее в музыкальную школу: не хотела, чтобы другие дети подшучивали над ней. Дорогу дочка за два месяца выучила хорошо, мы ей доверяли, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, папа девочки.

О том, что произошла трагедия, родители узнали от полиции.

- Мы с женой были на работе, сразу сорвались и поехали к тому дому, - описывает события того дня новосибирец. - Когда приехали, на месте уже было много полицейских - даже они плакали.

Чуть позже станет понятно: скорая помощь приехала на вызов к тяжелому пациенту. Водитель, который за рулем был не первый год, сдавал назад и не заметил ребенка. Удар пришелся Полине в спину…

- Водителя увезли с места аварии: думаю, правильно сделали. В толпе там уже разговоры про самосуд пошли, а я этого не хочу: во всем должно разобраться следствие. Это единственное, о чем я прошу: обеспечить ему безопасность на время следствия, - просит отец погибшей девочки.

«БЫЛ БЫ ТАМ Я - НА ЗЕМЛЕ БЫЛО БЫ ДВА КРОВАВЫХ ПЯТНА»

Семья погибшей девочки, которой сейчас и без того тяжело, столкнулась с травлей в соцсетях.

- Пишут, мол, зачем отпустили ребенка одного. А что, до 18 лет надо постоянно ходить с детьми? Это непонятно как минимум для ребенка - ему что, не доверяют? - говорит Алексей. - А еще кто-то пишет: вот был бы отец там - Полина спаслась бы. Да там просто не одно, а два кровавых пятна осталось бы… Вы вообще представляете, что такое машина весом около 3 тонн? Когда она бьет тебе в спину, то шансов отскочить просто нет. И куда бы я оттолкнул дочку? На штыри, которые были на одной стороне? Или на проезжую часть с очень оживленным движением, где, кстати, постоянно ходят дети? Очень больно все это читать…

Сам Алексей сейчас ходит к психологу, а его жена настолько тяжело переживает горе, что закрылась в себе.

- У нее глубочайший шок. Заставлять ее идти к специалистам пока не буду. Просто буду рядом…

Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Михаил Спиридонов подчеркивает: по закону к родителям, которые отпустили девочку в школу одну, не может быть претензий.

— Статьей 22 закона Новосибирской области от 12.05.2003 № 111 «О защите прав детей в Новосибирской области» установлены основные правила поведения несовершеннолетних в общественных местах, в том числе:

— Детям в возрасте до 16 лет без сопровождения совершеннолетних лиц запрещается пребывание на дискотеках, открытых танцевальных площадках, в клубах, компьютерных и интернет-салонах, иных игровых, развлекательных, досуговых объектах, предприятиях общественного питания с 22 часов до 6 часов следующих суток, а в летнее время

— с 24 часов до 6 часов следующих суток. Детям в возрасте до 16 лет без сопровождения совершеннолетних лиц запрещается нахождение на улицах с 24 часов до 6 часов следующих суток.

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