«Дочь оказалась в инвалидном кресле»: новосибирец сбил во дворе ребенка и остался без наказания

Ребенок месяц не мог ходить, но в ГИБДД не смогли наказать водителя. Фото: соцсети \\ предоставлено мамой ребенка

Сибирячка Виктория подала в суд на водителя Дениса. Ее шестилетняя дочь Рита ехала на самокате, внезапно навстречу выехала машина… Девочка оказалась в инвалидном кресле, почти месяц лечилась. Водитель вину не признал, а инспектор ГИБДД не нашел состава преступления. Почему автомобилист сумел избежать наказания — в материале КП-Новосибирск.

«БОИТСЯ ЗВУКА МАШИН»

Маленькая Рита два года ходила на танцы, но теперь занятия под вопросом: прошлым летом девочка получила серьезный перелом. ДТП случилось во дворе многоэтажки на улице В. Потылицына. Рита возвращалась с детской площадки домой на самокате, в этот момент незнакомый местным водитель Денис ехал на черной Toyota Camry. Рита врезалась в правое заднее колесо автомобиля, от удара упала на землю и не смогла сама встать. Мама выбежала на крики дочери, вызвала скорую, и врачи отвезли ребенка в больницу с переломом берцовой кости. Водитель остался на месте столкновения, но свою вину не признал.

— Дочь три недели провела в гипсе, а потом заново училась ходить. Я возила ее в инвалидном кресле на физиопроцедуры в любую погоду, ведь в такси кресло не помещалось, а в автобус не заедешь. Спасибо врачам — помогли Рите восстановиться, у дочки остался лишь небольшой шрам. С танцами теперь, конечно, ничего не понятно. Да и в целом морально дочь пострадала: боится одного звука машин, головой вертит во все стороны, — рассказала КП-Новосибирск Виктория, мама Риты.

Водитель ехал по двору и не заметил ребенка справа. Фото: предоставлено мамой потерпевшей

ВОДИТЕЛЬ САМ РАСТИТ ДОЧКУ

38-летний Денис, который сам растит первоклассницу, работает в центре реабилитации зависимых людей. После аварии мужчина даже не извинился. Он считает, что женщина должна была сама следить за ребенком.

Существует видеозапись момента происшествия, где машина сначала медленно движется по проезду и пропускает мальчишек на велосипедах. Потом водитель ускоряется и в результате сталкивается с девочкой на самокате. Водитель сказал ГИБДД, что ехал с разрешенной скоростью 20 км/ч, но экспертизу реальной скорости даже не проводили. Инспекторы ГИБДД запись видели, сперва возбудили административное дело о наезде на ребенка, но расследовать не стали и закрыли.

— Водитель сказал, что не видел девочку, поэтому не виноват. Может, тому инспектору, написавшему отказ в возбуждении дела, достался слишком вкусный торт? — возмущается и негодует Виктория. — Ленинский районный суд нашел ошибки в расследовании и вернул дело на доследование, а потом его прекратили по истечении срока давности.

Что же Денис? Он решил не общаться с мамой Риты и настаивал на своей невиновности. Женщина почти отчаялась, надеясь на справедливое наказание. Она обращалась в ГИБДД — там ответили, что нерасторопный инспектор ушел с должности дознавателя.

Мама потерпевшей добилась выплаты в 30 тысяч рублей через суд. Фото: предоставлено мамой потерпевшей

В итоге Виктория пошла в суд и подала гражданский иск, чтобы компенсировать расходы на лечение ребенка. Затребовала 30 тысяч рублей, и суд удовлетворил иск в полном объеме.

— Калининский районный суд удовлетворил иск женщины на 30 тысяч рублей. Ответчик вину не признал — считает ДТП стечением обстоятельств: не увидел помеху справа. Однако автомобиль является источником повышенной опасности, и пострадавший может подать иск к его владельцу независимо от вины, — пояснила помощник прокурора Калининского района Ольга Заикина.

Корреспондент КП-Новосибирск попытался связаться с водителем Денисом Чеченей, тот не ответил. Однако пообещал выплатить матери пострадавшего ребенка всю сумму. Женщину интересует другое: почему инспекторы ГИБДД не провели экспертизу и недостаточно расследовали ДТП.

Комментарий юриста

«Инспектор ГИБДД плохо работал»

Ранее Ленинский районный суд отправил дело на доследование из-за отказа инспектора ГИБДД в возбуждении уголовного дела. Юрист согласен, что в этой истории есть еще один виноватый.

— Без конкретного постановления по делу, вынесенного инспектором, сложно судить. Инспектор мог получить взятку, мог просто тупить или не хотеть делать свою работу. В любом случае у потерпевших остается право на компенсацию и морального, и материального вреда. Можно предъявить иск не только к водителю, но и к МВД. Это сложнее, но причинно-следственную связь между действием должностного лица и истечением срока давности доказать можно, — уверен юрист Михаил Жуков.

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