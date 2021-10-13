Новосибирские депутаты помогают ТОСам во время пандемии

Депутаты понимают: короновирус очень сильно ударил по общественному движению. Фото: Дарья МУЛОВА

Вспышка ковида внесла коррективу во сногие сферы в Новосибирске, и работа ТОСов – не исключение. ТОС «Лада» смогу справиться с пандемией благодаря новосибирским депутатам: как строилась их работа – в нашем материале.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОМОЛОДЕЛИ

Территориально общественное самоуправление в Новосибирске существует уже больше 20 лет. ТОСы объединяют активных и неравнодушных жителей мегаполиса. Они организовывают праздники, спортивные соревнования среди жителей микрорайонов, помогают выстраивать диалог с властями, решают важные вопросы по благоустройству, озеленению. Микрорайону остаться без ТОСа – это значит лишиться представителей, которые помогут сделать новый сквер, озеленить двор, установить игровую площадку, побороться с незаконным шлагбаумом.

- Мы регулярно проводили интересные праздники, собирали и поздравляли ветеранов, устаивали концерты. Сейчас все массовые мероприятия отменили. Но ветеранов Великой Отечественной войны, труда нельзя забывать. Их нужно индивидуально поздравить, обойти всех в микрорайоне, но мы пожилые люди и нам уже тяжело совершать марш-броски по многоэтажкам. Кроме того, ввели много коронавирусных ограничений и работа по разным направлениям встала. Поэтому мы решили уйти, уступить место молодым, которые смогут придумать, как в такое время объединить жителей, - рассказала бывший руководитель ТОС «Лада» Валентина Евтеева.

Летом в ТОСе прошла конференция, на которой произошла смена совета — основу составила молодежь. Парни и девушки, которые всегда активно участвовали в жизни микрорайона: организовывали турниры по футболу и волейболу, акцию «Снежный десант», решили заняться общественной работой.

ПАНДЕМИЙНЫЕ ПЛАНЫ

Такая смена поколений в руководстве ТОСа — интересный опыт для Дзержинского района и всего Новосибирска. Поэтому спустя три месяца активисты пришли на собрание обсудить, что уже сделано и что планируется.

- За несколько месяцев после избрания мы провели турнир по футболу, акцию «Территория ТОСа без наркотиков», ходили в антинаркотические рейды. Сейчас готовим площадку под спортивный воркаут. Скоро пройдет уборка берегов реки Каменки, которые сейчас похожи на мусорную свалку.

- Многое получилось благодаря активности жителей, благодаря сотрудничеству с депутатом горсовета Новосибирска Георгием Андреевым, - рассказал председатель ТОС «Лада» Илья Родин. На собрании предложили организовать на базе ТОСов кружки по шахматам и рукоделию, чтобы на них могли приходить и дети, и взрослые.

Так получится организовать свободное время жителей микрорайона и создать небольшие клубы по интересам, в которых будет безопасно собираться во время пандемии.

Георгий Андреев.

- Короновирус очень сильно ударил по ТОСовскому движению. Уходят люди, которые много лет посвятили общественной работе. К сожалению, не все успевают передать опыт. Поэтому сейчас вся надежда на молодежь, которая сможет найти новые формы взаимодействия жителей и поддержит общественное движение. Мы будем в этом помогать, вместе решать финансовые вопросы, - поддержал активистов депутат Совета депутатов Новосибирска (депутатское объединение КПРФ) Георгий Андреев.

Для многих жителей города активисты ТОСов порой единственные, кто поддержит и подскажет. Особенно в этом нуждаются одинокие пенсионеры, многодетные мамы, семьи, в трудной жизненной ситуации. Бескорыстная помощь – это добровольный труд. Сделать уборку у одинокого инвалида, убрать снег с крыши или закидать уголь пенсионерам, которые живут в частном секторе, подсказать, какие льготы полагаются и как их получить матерям-одиночкам. Для того, чтобы общественная работа шла активно ТОСам нужна поддержка депутатов и правовая, и финансовая и часто представительская.