В Новосибирске ссора на кассе закончилась стрельбой

Перестрелка была возле магазина. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске ссора между покупателями магазина закончилась стрельбой. ЧП произошло вечером 14 октября в Ленинском районе.

— Мы с подругой подошли на кассу, услышали крики и маты. Скандалившим мужчинам на вид было около 30 лет. Один из них (на видео он в кепке — ред.) объяснял женщине, что ее обманули. Видимо, посчитали товар не по цене со скидкой, а обычной, — рассказал КП-Новосибирск читатель.

По словам парня, одному из сибиряков надоело долго ждать своей очереди, и он решил поторопить другого. В этот момент и завязалась перепалка.

— Мужчина в кепке крикнул другому, что дождется его на улице. Когда мы вышли из магазина, то увидели, что эти двое стоят возле машины и разбираются. Решили записать на видео, — говорит сибиряк.

Началась драка: один из мужчин ударил другого по лицу, второй достал пистолет и выстрелил.

— Как мы поняли, это был газовый пистолет. Мужчина потом пошел к машине и достал оттуда пистолет, похожий на настоящий, и пошел в сторону другого. Однакообидчик к тому времени уже убежал, — продолжает рассказ очевидец.

В полицию никто не обращался, потому что пострадавших не было.

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