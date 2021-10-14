Заключение о результатах публичных слушаний

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В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 204 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» и проект решения опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 27.09.2021 № 40, на Официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска (www.nskpravo.info), официальном сайте города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (www.gorsovetnsk.ru), а также в сетевых изданиях (сайтах) «НДН.ИНФО» (www.ndn.info.ru), «Комсомольская правда. Новосибирск» (www.nsk.kp.ru).

Публичные слушания по проекту решения проведены 12 октября 2021 года.

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспертов, а также иных участников публичных слушаний.

Поступившие предложения по проекту решения, рекомендации экспертов публичных слушаний об одобрении (отклонении) предложений по проекту решения приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам публичных слушаний сделано следующее заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.

3. Проект решения не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Новосибирской области и направляется в Совет депутатов города Новосибирска для рассмотрения.

Председатель организационного комитета, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Н. А. Тямин

Секретарь Ю. С. Малдаван

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