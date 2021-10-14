«Водила Колю за руку, чтобы не задирали»: любимая учительница Николая Баскова рассказала о его детстве

Николай Басков более 30 лет общается со своим любимым классным руководителем. Фото: личный архив/ Борис КУДРЯВОВ.

15 октября популярному блондину, который «на всю страну такой один», исполняется 45 лет. Накануне дня рождения певца мы пообщались с его любимой учительницей из Новосибирска - Людмилой Федоровной Яковлевой, преподавателем русского языка и литературы, которая была классным руководителем Николаем Баскова Она, кстати, не только учила Колю писать сочинения, но еще и спасала от хулиганов.

Николай Басков с детства любил сцену. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«БЫЛ КАК УМКА»

В первый класс Николай Басков пошел не в России, а в Германии, где в начале 1980-х служил его отец-военный. В Новосибирск семья переехала, когда Коле было 9 лет. Мальчишку зачислили в школу № 186.

- Коля пришел в нашу школу в третьем классе. Какие воспоминания о нем? Такой пшеничный пушистик, а вел себя как Умка из мультика: все ему было интересно, со всеми общался, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Федоровна.

С классом «иностранец» Басков подружился быстро. Дети даже бывали у новенького в гостях.

Николай Басков на фото - второй справа от учительницы. Фото: предоставлено Людмилой Яковлевой. Фото: Влад КОМЯКОВ

- Рассказывали, что ходили к Коле в гости как в музей: у них дома был рояль, что вызвало у детей особый восторг, - вспоминает учительница. - Да и сам Коля был очень необычный, с ним было интересно общаться. Он был не по-детски мудр, с ним все можно было обсудить. В моем драмкружке он всегда играл главные роли. Я тогда даже думала, что Коля станет актером - все задатки для этого у него были.

Но сам Коля, кажется, уже тогда грезил об эстраде. В 9 лет знал наизусть весь репертуар Аллы Пугачевой. Особенно ему нравилась песня «Миллион алых роз». И именно она навлекла на школьника Баскова неприятности.

- С этой песней целая беда была! Коля сам рассказывал, как в школе он забрался на подоконник, открыл окно и начал петь эту песню! Учительница начальных классов тогда сильно перепугалась - не дай бог ребенок упал бы! Из-за этого случая Колю не взяли в пионеры, - говорит Людмила Федоровна. - Через год я помогла это исправить: он получил галстук и значок.

Людмила Яковлева защищала Николая. Фото: Никита МАНЬКО

«ДВА ХУЛИГАНА ПРОХОДА НЕ ДАВАЛИ»

Но были в школе и те, кто Колю задирал. У Баскова не сложились отношения с двумя ребятами из параллели. Мальчишки были хулиганистые и все время хотели спустить Николая с подоконника на землю. А то надо же - артист нашелся.

- Тюкали его за яркость. Мне приходилось водить Колю за руку, чтобы не доставали. Потом я поговорила с теми мальчиками, но мои слова на них не подействовали. Тогда в ситуацию вмешалась мама Коли - она встретилась с этими мальчиками, поговорила, и больше ребенку не докучали, - продолжает Людмила Яковлева.

В пятом классе у школьника Коли Баскова случилась первая любовь. Это была одноклассница Таня. Чувства мальчишки ни для кого не были секретом.

- Он открытый мальчик. Все было понятно. К тому же по просьбе Коли я их посадила вместе, он галстук гладил, чтобы Тане понравиться. Девочка гордилась, что Коля за ней ухаживал, - улыбается учительница. - А потом в наш класс пришла новая девочка - Оля. И Коля начал ухаживать и за ней!

Николай Басков вместе со своей учительницей Людмилой Яковлевой и своей первой любовью - Таней. Фото: предоставлено Людмилой Яковлевой.

Сейчас у Тани все хорошо: она замужем, живет в Санкт-Петербурге. А сам певец с теплотой вспоминает о школьных годах: и Таню, и любимую учительницу он приглашал на свой концерт, когда приезжал в Новосибирск.

Кстати, на концерте произошел еще один памятный для учительницы случай.

- Приходим к Коле за кулисы, а он вручает мне конверт. Сказал, что там письмо от его мамы, но открыть его надо дома, - описывает Людмила Федоровна. - Когда я открыла, ахнула! Там были деньги! Конечно, так бы не взяла. Но получается, что выручил меня Коля тогда сильно. Нужно было делать ремонт, и суммы хватило, чтобы обновить сантехнику. Я очень благодарна Коле за помощь, хотя никогда о ней не просила. И вот в этом поступке весь Коля! Сейчас жалею только об одном: что не я выпускала его (семья через три года переехала в Москву). И благодарна Коле за то, что он потом, уже будучи шестиклассником, писал мне письма из Москвы и звал в гости! Необыкновенный человек!

КСТАТИ

Артистом Коля мечтал стать с детства, об этом рассказывал на страничках своих тетрадок. Их, кстати, учительница отдала самому Баскову. Но главное пожелание мальчика сохранила.

- Что для меня театр вообще? Это моя мечта. Каждый раз, когда я иду в театр, у меня сжимается сердце. Ведь я увижу живыми своих любимых героев, - написал в своем сочинении ученик 4 «Б» класса и получил за него пятерку.

ДОСЛОВНО

Людмила Федоровна попросила «Комсомолку» передать ее поздравления ученику:

- Коля, ты родился под счастливой звездой! Ты рос в любви и заботе, рядом с тобой замечательная мама. Я желаю тебе, чтобы ты всегда был востребован, здоровья на долгие-долгие годы. Мне было очень грустно, когда я прочитала как-то в интернете, что в душе у тебя пусто. Желаю тебе встретить женщину, которая любила бы и ценила бы тебя как человека. А еще желаю тебе личного счастья! Ты достоин и заслужил это! И спасибо тебе, что ты есть и не забываешь меня!

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