Купить зимнюю резину в Новосибирске 2021: цены, когда лучше «переобувать» авто

Когда следует менять резину и во сколько это обойдется - даем советы экспертов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда и как купить зимнюю резину в Новосибирске 2021 — важный вопрос, который волнует многих автомобилистов. Что советуют эксперты и сколько стоит «переобуть» авто — в нашем материале.

КОГДА МОЖНО МЕНЯТЬ РЕЗИНУ

Опытные автомобилисты советуют ставить зимние шины с наступлением первых холодов. Это поможет избежать опасных ситуаций на дорогах, да и с выпадением снега очереди на шиномонтаж гораздо длиннее.

— Менять резину можно уже сейчас. Лучший индикатор для смены покрышек — это включение отопления. Дело в том, что при температуре +8 летняя резина перестает работать — ее состав слишком жесткий, чтобы обеспечить достаточный коэффициент сцепления. Причем полный привод не поможет: он работает только тогда, когда есть надежное сцепление с дорогой, — рассказал КП-Новосибирск общественник и автомобилист Алексей Носов.

КАК ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ В НОВОСИБИРСКЕ

Сибирская погода и городские условия требуют только резины с шипами. Эксперт уверен, что фрикционная резина безопасной езды на новосибирских дорогах не обеспечит.

— Зимняя резина бывает только шипованная. Все разговоры о том, что «липучка» — хорошая резина, грубо говоря, не имеют никаких оснований. «Липучка» — это компромисс для стран и регионов, где запрещена эксплуатация шипованных покрышек, — говорит Алексей Носов.

На зиму автомобилисты советуют брать шипованную резину - лучший вариант для сибирской погоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В попытках сэкономить некоторые автомобилисты покупают использованные шины. К таким покупкам стоит подходить с осторожностью:

— Можно, конечно, купить бэушную резину, но нужно понимать, что ее возраст имеет очень большое значение. На маркировке любых покрышек указывают неделю и год выпуска. Делается это потому, что главный враг резины — не асфальт, а свет, который разрушает компоненты в составе шины. С течением времени он иссыхает, теряет свои свойства. Максимальный возраст покрышек — 3 года, позже покрышка будет служить хуже. Однако я советую с бэушной резиной не заморачиваться и купить новую.

При выборе зимних шин эксперт советует не ориентироваться на определенные популярные марки, а обращать внимание на показатели прочности, размер и форму шин. Соцсети тоже станут хорошей подсказкой — смотрите ролики с тестами шин от понравившихся брендов.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА И ШИНОМОНТАЖ И КАК СЭКОНОМИТЬ

— Каждый выбирает покрышки по карману, но скупиться не надо. Хороший вариант сберечь деньги и получить качественный товар — это выбрать шипы. Конечно, есть очень хорошие фрикционные шины, которые уступают шипам по качеству на доли процентов, но стоят они безумно дорого, — объясняет Алексей Носов.

Зимние шины от отечественных производителей, таких как Amtel, Cordiant и Kama, в среднем стоят от 2500 до 5500 рублей за штуку. Покрышки от европейских производителей Dunlop или Michelin стоят в среднем от 10 до 17 тысяч рублей за штуку.

Цена шиномонтажа зависит от марки авто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Готовь сани летом — такой же вариант годится и для шин. Чтобы купить зимнюю резину такого же хорошего качества, но с большой скидкой, приезжайте на распродажи после окончания предыдущего зимнего сезона.

Услуга шиномонтажа зависит от марки автомобиля и посадочного диаметра шины. Для легковых автомобилей цена начинается от 1000 рублей за монтаж четырех колес, для внедорожников — от 1600.

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Замена резины — процесс несложный, но справятся с ним далеко не все, особенно новички. Без знания секретов это затянется на долгие часы.

Не в каждом гараже есть балансировочный станок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Менять шины самому не стоит. Не у каждого в гараже есть балансировочный станок. Точнее, ни у кого нет. А это вопрос эксплуатации автомобиля. Неотбалансированное колесо разбивает подвеску, особенно это актуально зимой, — добавляет Алексей Носов.

ГДЕ СМЕНИТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ В НОВОСИБИРСКЕ

В Новосибирске больше тысячи сервисов шиномонтажа. Как среди такого разнообразия найти хорошую мастерскую? На сайте отзывов Flamp.ru можно найти СТО с лучшим рейтингом в каждом районе города. Публикуем список.

Дзержинский район

«Автоквест»

Адрес: ул. Б. Богаткова, 255

График работы: с 10.00 до 20.00

Железнодорожный район

«Топ Моторс»

Адрес: ул. Днепрогэсовская, 9/1

График работы: с 9.00 до 20.00

Заельцовский район

«На Донского»

Адрес: ул. Д. Донского, 4, к. 2

График работы: с 9.00 до 21.00

Калининский район

«Форд Центр Сибирь»

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 128

График работы: с 8.00 до 20.00

Кировский район

«Мегапарк»

Адрес: ул. Ватутина, 46

Время работы: с 7.30 до 21.00

Ленинский район

«Реактор»

Адрес: ул. Связистов, 166

График работы: с 9.00 до 21.00

Октябрьский район

«7 ключей»

Адрес: ул. Кирова, 116

График работы: с 9.00 до 21.00

Первомайский район

Fit Service

Адрес: Бердское шоссе, 2/6

График работы: с 9.00 до 21.00

Советский район

«Хофманн»

Адрес: ул. Российская, 2а

График работы: с 8.00 до 20.00

Центральный район

«Центр ремонта колес»

Адрес: ул. Фрунзе, 19, к. 1

График работы: с 9.00 до 21.00

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