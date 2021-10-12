«Опасно для жизни»: как новый закон спровоцировал рост контрафакта на строительном рынке

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Общественная палата Новосибирской области организовала общественные слушания на тему «Противодействие недобросовестной конкуренции на рынке строительных материалов Сибири в условиях нового правового регулирования государственного контроля (надзора) в РФ». Слушания прошли 7 октября в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин). Мероприятие получилось масштабным, благодаря интернет-трансляции в нем приняли участие свыше 100 человек: представители профессиональных ассоциаций в сфере строительства, федеральные эксперты, представители органов надзора, структур государственного муниципального управления Новосибирской области и Российской Федерации.

НАБОЛЕВШАЯ ТЕМА

Модератором слушаний выступил заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола. По его словам, на рынке актуальна проблема незаконного оборота и применения контрафактных строительных материалов. Это влияет на качество возводимых объектов и напрямую угрожает жизни и здоровью граждан.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Эти изменения фактически ликвидировали государственный контроль за качеством отдельных видов строительных материалов. И если проблема фальсификата существовала и раньше, то после принятия закона она мгновенно обострилась.

- Тема сегодняшних слушаний не нова. Она волнует, по большому счету, каждого гражданина, поскольку с результатами применения фальсифицированной продукции в сфере строительства мы можем столкнуться в любой момент, причем с угрозой для жизни. То, что сегодня в обсуждении участвуют эксперты регионального и федерального уровней, вселяет надежду на решение проблемы. Рынок очень быстро наводнится некачественной продукцией, а исправлять потом все это и восстанавливать контрольно-надзорные функции - долго, - такими словами задал рабочий настрой встрече заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По словам председателя комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Максима Федорченко, на фоне роста цен на строительные материалы и отсутствия контроля за их производством начался расцвет теневого рынка, контрафакта и фальсификата по всем базовым строительным материалам.

Начальник Управления метрологии, государственного контроля и надзора Александр Кузьмин прокомментировал: суть надзорного органа не в том, чтобы найти и наказать, а в том, чтобы предупредить нарушения.

- Сегодняшнее мероприятие, которое проводится в Сибирском федеральном округе, весьма актуально. Оно очень важно, потому что на сегодняшний день возникла проблема, связанная с отсутствием надзора за продукцией, которая была поднадзорна Росстандарту до 1 июля текущего года. Фактически теперь контроль за ней просто отсутствует. Данный вопрос необходимо поднимать, следует искать пути решения возобновления надзора. Возьмем, к примеру, цемент. В период с 2015 по 2020 год нами были проверены 843 организации, которые осуществляют оборот цемента на рынке. Было выявлено 114 нарушений. На территории Сибирского федерального округа за тот же самый период проверено порядка 105 организаций, нарушения выявлены у 20, это фактически пятая часть от проверяемых. Теперь же никто подобных проверок проводить не будет. Можно только догадываться, к чему это приведет, - прокомментировал Александр Кузьмин.

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ

Заместитель председателя Общественного совета при ФАС, член Общественного совета при Новосибирском УФАС России Валерий Бодренков глубину проблемы проиллюстрировал примером из жизни.

- Два года назад многодетный отец купил на обочине дороги цемент в мешках. Построил дом в зиму, закрыл его. Весной вернулся, а дома нет - он разрушился! Мужчина пошел к производителю, а тот отвечает: «Это не наш цемент! Это фальсификат!» После проведения экспертизы выяснилось, что половина содержимого в каждом мешке - цемент, половина - зола. До принятия закона-спутника такую ситуацию должен был разобрать Росстандарт и наказать виновных. Теперь таких полномочий у ведомства нет, - резюмировал Валерий Бодренков.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

К обсуждению подключились члены Ассоциации производителей трубопроводных систем. Они рассказали, что уже фиксируют появление на рынке некачественных труб из вторсырья. Представитель Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО) эмоционально объяснил опасность отсутствия контроля за радиаторной продукцией, ведь из-за этого люди даже дома теперь не могут быть спокойны и чувствовать себя в безопасности. Также проблемы отсутствия контроля обозначили члены Ассоциации «Электрокабель», АНО «Российская система качества» (Роскачество), Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ), НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Представитель Ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция» отметил, что лишать Росстандарт надзорных компетенций - это настоящее вредительство, и принятие подобных законов без учета мнения общественности недопустимо. Также ситуацию прокомментировали представители Росаккредитации, Роспотребнадзора и НОСТРОЙ.

«БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ РЕШЕНИЯ ЭТОГО ВОПРОСА»

Слушания длились долго, проходили эмоционально, все участники старались максимально полно раскрыть проблему. Общественная палата Новосибирской области стала своего рода первопроходцем, инициатором решения проблемы не только на региональном, но и на федеральном уровне.

- На слушаниях участники сообщили, что уже около 6 лет добросовестные производители пытаются сдвинуть проблему контрафакта и фальсификата с мертвой точки. Но вступивший в силу закон показал, как можно перечеркнуть все то, что было сделано за долгие годы. Поверьте, сегодня мы собрались не зря. Мы очень активно взаимодействуем с Общественной палатой Российской Федерации, и мы привыкли доводить начатое дело до конца. На основании сегодняшних слушаний будет составлена резолюция, которая, я надеюсь, дойдет не только до Общественной палаты РФ. Мы будем добиваться решения этого вопроса. Это первое мероприятие, но не последнее. Сегодняшние предложения мы распространим по Общественным палатам Российской Федерации, и когда все начнут работать сообща, у нас будет еще больше шансов на успех, - подытожил заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола.