Уралсиб Premium Bank провел в Новосибирске бизнес-завтрак для премиальных клиентов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

8 октября в кафе «Библиотека» Уралсиб Premium Bank* провел бизнес-завтрак с потенциальными клиентами сегмента «Премиум». Тему мероприятия организаторы определили следующим образом: «Золотая осень – как заработать на непредсказуемом рынке с минимальным риском для себя». Эксперты банка рассказали гостям о тенденциях развития финансовых рынков, познакомили с принципами грамотного подбора инвестиционных стратегий с учетом продолжающейся пандемии, повышенной инфляции и неопределенности на рынках, а также представили продукты и программы банка в сегменте «Премиум».

Директор по премиальному бизнесу Банка Уралсиб Наталья Дедич презентовала гостям программу Банка Уралсиб для премиум-клиентов, рассказала о преимуществах дистанционного обслуживания. В свою очередь, управляющий директор по наставничеству и развитию Банка Уралсиб Анатолий Пилишвили осветил тренды мировой экономики на фоне возобновления производственной и потребительской активности, а также подробно остановился на продуктовой линейке банка и вариантах инвестиционных стратегий.

В рамках мероприятия участники получили специальные предложения о сотрудничестве с Банком Уралсиб.

- Мы продолжим организовывать такие мероприятия, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы рынков и возможности инвестирования. Такой формат встреч позволяет клиентам лучше разобраться в текущей финансовой ситуации, получить советы экспертов, обменяться мнениями, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Голубева Наталья.

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*Уралсиб Премиум Банк