«У меня прокушена рука, дети все в царапинах!»: жительница Новосибирска пожаловалась на невоспитанных енотов в кафе

Сибирячку шокировало поведение енотов и их внешний вид. Фото: предоставлено Ксенией/Валерий ЗВОНАРЕВ

Поход в енотокафе закончился травмами для жительницы Новосибирска и ее детей. Она это терпеть не стала и публично заявила о том, что полоскуны — милые зверушки только на картинках. В действительности же могут поцарапать и укусить — в общем, ведут себя не как ручные.

— Мы записались в енотокафе в Заельцовском районе. Они позиционируют себя как заведение для детей 0+, поэтому я без особых опасений пошла туда с детьми, им 9 и 14 лет, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Шок-контент, говорит, начался сразу. Женщину поразили разбитые ступеньки и отсутствие вывески над входом.

На двери не было таблички. Фото: предоставлено Ксенией

— Дальше только хуже. В комнате был стойкий запах фекалий, будто там давно не убирали. Мы купили еду, чтобы покормить енотов. Я зашла в комнату вместе с детьми, а животные кинулись на меня, будто голодные, перевернули все вокруг, — описывает посетительница.

По словам Ксении, еноты прыгали и царапались, вели себя агрессивно. В итоге получился не умилительный отдых, а травмоопасный.

В комнате пахло фекалиями. Фото: предоставлено Ксенией

— У меня была прокушена рука, дети вышли из этой комнаты все в царапинах. Я добилась того, чтобы мне сделали скидку за посещение. Администратор нехотя, но сделала. Меня напрягает то, что туда можно ходить хоть с грудничками. Но это опасно! Если бы знала, что будет так, не повела бы детей, — возмущается женщина.

К скандалу подключился депутат Ростислав Антонов. По его словам, енотокафе можно приравнять к контактному зоопарку, которые в нашей стране запрещены. К тому же кафе нарушает налоговое законодательство: на входе нет вывески.

— Мы направили жалобы на несоблюдение санитарных условий и неудовлетворительное содержание диких животных с целью взаимодействия с посетителями от 0 лет в администрацию Новосибирска и Роспотребнадзор, — прокомментировал ситуацию Антонов.

А вот до самого енотокафе журналистам «Комсомолки» дозвониться не удалось — весь день там сбрасывали звонки.

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