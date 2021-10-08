Память о тех, кто писал Сибирскую Вечность

Так выглядит мемориальный знак памяти Василия Коньякова. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В Новосибирске состоялось торжественное открытие Сквера Сибирских писателей. Мемориал расположился в самом центре города – во дворе школы №4. Пока установлен один памятный знак, посвящённый писателю Василию Коньякову – однако, по словам организаторов, это только начало.

– Потому что писателей в Сибири много, и памятный знак должен быть не один. А сегодня мы в рамках программы «Белый тополь», которая увековечивает память людей, незаслуженно забытых в городе Новосибирске, открываем памятный знак Василию Михайловичу Коньякову, – сказал, выступая с приветственным словом депутат Cовета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Сергей Бондаренко

Проект был реализован при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бондаренко – однако, депутат уточнил, что идея принадлежит ученикам школы.

Сергей Бондаренко на открытии сквера. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

САМОЕ СЛОЖНОЕ – ПРИДУМАТЬ!

Светлана Гусенкова, учитель русского языка и литературы школы №4 рассказала, как появилась идея создания сквера:

– Когда в прошлом году мы начали курс родной литературы и изучали сибирских писателей, я попросила ребят найти книгу Василия Коньякова «Димка и Журавлев». Впереди было 9 мая, книга так или иначе связана с Великой Отечественной Войной. Но выполнить задание смогли всего несколько человек. Кто-то нашел другую книгу, кто-то вообще не нашел этой книги в интернете. И тогда родилась идея сделать серию познавательных роликов «Сибирское слово», посвятить её писателям. И первым в этой галерее стал Василий Михайлович Коньяков, – поделилась она.

В создании видео принимали активное участие двое учеников школы – Данил Лебедев, который занимался поиском материала, и Дмитрий Солянников, чьей задачей был монтаж отснятого материала.

По словам Светланы Гусенковой, когда работа над роликом подходила к концу, Данил Лебедев выразил сожаление, что на доме, где жил писатель, нет памятной таблички. Школьники под руководством учительницы обратились сразу в несколько инстанций – Союз писателей Новосибирской области, региональный Союз художников, и, наконец, в приёмную депутата Сергея Бондаренко, где им рекомендовали вместо таблички организовать мемориальный сквер на территории школы.

– Сергей Валентинович Бондаренко и Владимир Викторович Шамов подсказали нам, что памятной доски на доме писателя мы будем ждать очень долго. А попробовать увековечить память здесь, на территории школы, будет быстрее, – поясняет Светлана Гусенкова.

И действительно, работа над созданием сквера заняла всего несколько месяцев: авторы идеи обратились за помощью в конце мая, а торжественное открытие состоялось уже в начале октября.

– Самое сложное – это придумать, не обустраивать даже физически. Это в любом деле так. Поэтому создавали сквер примерно полтора месяца, и думали над тем, как лучше реализовать проект – примерно столько же, – сказал Сергей Бондаренко.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Сквер расположился прямо во дворе школы. Мемориальный знак, окружённый клумбами и гравийными дорожками, выполнен в виде чернильницы с пером, а рядом с ним установлен плакат с портретом писателя.

Открытие началось с приветственных речей – учеников школы и гостей мероприятия поздравили с открытием сквера директор школы Анна Боярская, депутат Сергей Бондаренко, а также участники гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу».

– Я считаю, что это великое событие. Новосибирск дал славные имена нашей отечественной литературе. Здесь жили и работали Владимир Яковлевич Зазубрин, автор первого советского романа, и Анатолий Степанович Иванов всем известный, как по фильму, так и по роману «Вечный зов». Здесь в журнале «Сибирские огни» свои первые рассказы и первые романы печатал Василий Шукшин. Этот список можно продолжать бесконечно. И к великому сожалению, не было до сегодняшнего дня такого места, где было бы напоминание о нашей сибирской литературе. А теперь такое место есть, – поделился мнением Михаил Щукин, участник клуба «Зажги свечу» и главный редактор журнала «Сибирские огни»

После приветственных слов авторы инициативы – Дмитрий Солянников и Данил Лебедев – торжественно разрезали ленточку, а гостям мероприятия было предложено пройти по аллее и рассмотреть мемориал.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

По словам Сергея Бондаренко, в дальнейшем планируется открытие новых мемориальных знаков. Пока точно неизвестно, каким писателям они будут посвящены, но депутат выразил надежду, что в сквере будет увековечена память Николая Самохина, Юрия Магалифа и других сибирских писателей.

– Это те писатели, которые прописывают сибирскую Вечность. Если бы они не писали, то, наверное, мы забыли бы многое, что происходило у нас в Новосибирске. Поэтому мы с удовольствием взялись за эту работу. Горожанам судить, что из этого получилось, но это основа, это только начало, – сказал он.