Играем рядом с домом

Даже не верится, что совсем недавно здесь был пустырь. Фото: Дарья МУЛОВА

В центре Новосибирска детские площадки постепенно обновляются, появляются современные комплексы, но в частном секторе мегаполиса совсем другая картина. Здесь детские игровые площадки и общественные пространства, скорее, исключение и редкость.

Изменить ситуацию решили жители поселка Плановый с улиц Механизаторов и Молодости. Они объединились и за несколько месяцев преобразили заросший кустарником и бурьяном пустырь в красивое место для отдыха детей и взрослых, сюда приходят даже с соседних улиц. О том, как получилось обустроить площадку, какую помощь оказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров, «Комсомольской правде» рассказали активисты.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА СЕЗОН

Солнечным октябрьским утром в «Уютном уголке» - так жители Планового назвали свое общественное пространство - народу немного. Поиграть с младшей дочкой пришли Евгений и Дарья Сковорода. Они одни из активистов, вырубавших кустарник, косивших траву, помогавших в установке качелей и турников.

- Мы живем на соседней улице и часто приходим сюда с ребятишками, потому что другая ближайшая площадка во дворе девятиэтажки, а до нее идти далеко. Сначала я думал, что буду один заниматься преображением нашей общей площадки, но потом узнал, что есть еще желающие, и мы объединились, - рассказывает местный житель Евгений Сковорода.

Когда-то на месте яркого игрового комплекса стояли бараки, потом их снесли, и пустырь стал постепенно зарастать. Преобразить его в 2008 году попытались своими силами жители соседнего дома. Они отсыпали площадку щебнем, установили лавочки и сделали аккуратный заборчик. Здесь играли ребятишки, но, когда они подросли, о площадке забыли. Заборчик покосился и упал, ровная полянка плотно заросла бурьяном и кустарником.

- Познакомились на субботнике с местными активистами Павлом Анохиным, Евгением Сковородой и Олесей Стужук. Я предложила подать заявку на грант по проекту «Регион со мной успешнее», депутат Антон Бурмистров нас поддержал. И через несколько месяцев нам выделили около 50 тысяч рублей на игровые формы, - поделилась инициатор восстановления площадки Светлана Савчишина.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

На средства гранта соседям удалось купить качели, спортивный комплекс. Установили все своими силами, затем привезли в песочницу песок. А молодые парни из соседнего микрорайона и местные жители расписали забор граффити и фантазийными рисунками. С краской, которой понадобилось много, помог депутат Антон Бурмистров.

Антон Бурмистров.

Летом жизнь на площадке кипела: здесь играли ребятишки, а также проходили праздники, мастер-классы, которые организовывала активистка Олеся Стужук.

- Здесь живет моя мама, и ребятишки часто гостят у нее. Они теперь тоже ходят сюда играть. Летом в теплую погоду я проводила праздники и для детей, и для взрослых. Водили хороводы, рукодельничали и пели песни. В частном секторе мало где есть место, чтобы жители могли собраться и пообщаться. Я рада, что здесь появилось такое пространство, - добавляет Олеся Стужук.

В планах у жителей расширить площадку, перенести забор немного дальше, установить беседку, где можно рукодельничать, рисовать, а также спрятаться от жары и дождя. Зимой здесь могут соорудить горку, а весной планируют высадить культурные деревья.

- Мое участие было незначительное - главное, поддержать инициативу активистов, подсказать. Сначала у жителей было желание прибраться, и мы с командой тоже поучаствовали в субботнике. Затем поддержали с написанием заявки на грант. Когда его выделили, жители все сделали сами. Мы помогли с краской на оформление забора с граффити. На самом деле результат отличный. За один сезон из заброшенного пустыря удалось сделать любимое местными жителями место отдыха. Ведь сюда приходят не только дети, но и взрослые, пожилые люди. Уверен, что это только начало и жители других улиц подхватят инициативу и создадут свои «Уютные уголки», а мы постараемся их поддержать, - отметил Антон Бурмистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение КПРФ).