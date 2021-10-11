Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ11 октября 2021 17:39

ВИЧ победит рукотворный вирус: новосибирские ученые работают над новым лекарством

Новый метод лечения уже планируют проверить на мышах
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ученые работают над терапией уже три года.

Ученые работают над терапией уже три года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирские ученые разработали синтетические вирусы для борьбы с ВИЧ-инфекцией. О своих исследованиях они рассказали на форуме OpenBio.

Новые вирусы были созданы для целенаправленного уничтожения ВИЧ-инфицированных клеток. Они не имеют белков слияния (то есть не способны самостоятельно проникнуть в клетки. — Ред.), но при этом на поверхности вирусных частиц располагаются рецепторы, с которыми обычно связывается ВИЧ-1.

— Существующая антиретровирусная терапия эффективна, однако ключевой проблемой является возникающая к ней устойчивость у некоторых циркулирующих штаммов ВИЧ. В таком случае применение существующих препаратов становится неэффективным и ВИЧ-инфекция клинически прогрессирует. На такой случай необходима разработка альтернативных или дополнительных подходов терапии, — рассказала КП-Новосибирск Мария Бочкарева, стажер-исследователь отдела геномных исследований Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. — Мы попытались функционально использовать белок слияния ВИЧ, чтобы у вируса не было возможности уклониться от взаимодействия с синтетическими вирусами.

По словам Марии, если ген ВИЧ, кодирующий нужный им белок, мутирует, чтобы уклониться от взаимодействия с синтетическим вирусом, то ВИЧ потеряет свою способность связываться с привычными ему клетками иммунной системы.

Исследования в данном направлении длятся уже третий год, но говорить о практическом применении такой терапии пока рано. В настоящее время это не готовый препарат, а научная разработка, имеющая хорошую перспективу и положительные результаты на данном этапе.

В планах у ученых проводить эксперименты на животных. Для этого им потребуются трансгенные мыши (в их геном «подсаживают» гены человеческих белков. — Ред.), выращенные в «Векторе». Если все эксперименты пройдут удачно, то таргетная терапия сможет стать альтернативой или дополнением к уже существующей.

КП-Новосибирск будет следить за ходом эксперимента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

Новости медицины и здоровья Новосибирска, Новосибирской области