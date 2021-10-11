ВИЧ победит рукотворный вирус: новосибирские ученые работают над новым лекарством

Ученые работают над терапией уже три года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирские ученые разработали синтетические вирусы для борьбы с ВИЧ-инфекцией. О своих исследованиях они рассказали на форуме OpenBio.

Новые вирусы были созданы для целенаправленного уничтожения ВИЧ-инфицированных клеток. Они не имеют белков слияния (то есть не способны самостоятельно проникнуть в клетки. — Ред.), но при этом на поверхности вирусных частиц располагаются рецепторы, с которыми обычно связывается ВИЧ-1.

— Существующая антиретровирусная терапия эффективна, однако ключевой проблемой является возникающая к ней устойчивость у некоторых циркулирующих штаммов ВИЧ. В таком случае применение существующих препаратов становится неэффективным и ВИЧ-инфекция клинически прогрессирует. На такой случай необходима разработка альтернативных или дополнительных подходов терапии, — рассказала КП-Новосибирск Мария Бочкарева, стажер-исследователь отдела геномных исследований Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. — Мы попытались функционально использовать белок слияния ВИЧ, чтобы у вируса не было возможности уклониться от взаимодействия с синтетическими вирусами.

По словам Марии, если ген ВИЧ, кодирующий нужный им белок, мутирует, чтобы уклониться от взаимодействия с синтетическим вирусом, то ВИЧ потеряет свою способность связываться с привычными ему клетками иммунной системы.

Исследования в данном направлении длятся уже третий год, но говорить о практическом применении такой терапии пока рано. В настоящее время это не готовый препарат, а научная разработка, имеющая хорошую перспективу и положительные результаты на данном этапе.

В планах у ученых проводить эксперименты на животных. Для этого им потребуются трансгенные мыши (в их геном «подсаживают» гены человеческих белков. — Ред.), выращенные в «Векторе». Если все эксперименты пройдут удачно, то таргетная терапия сможет стать альтернативой или дополнением к уже существующей.

КП-Новосибирск будет следить за ходом эксперимента.

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