В Новосибирске проходит конкурс для журналистов «Сила единства»

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Конкурс «Сила единства» проводится новосибирской «Комсомольской правдой» по инициативе и при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Ждем всех неравнодушных журналистов с открытыми сердцами, горящими глазами и душевным слогом!

Конкурс проводится на лучший материал, освещающий сферу укрепления единства российской нации духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих в Новосибирской области по номинациям:

• фоторепортаж

• видеосюжет

• электронное издание.

Конкурс проходит в три этапа:

1. Прием заявок идет с 4.10.2021 г. до 15.10.2021 г., прием конкурсных работ с 04.10.2021 г. по 07.11.2021 г.

2. Проведение конкурса и оценка работ экспертной комиссией пройдут с 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.

3. Награждение победителей состоится 13.11.2021г.

С Вас - вдумчивый, эмоциональный, красивый и креативный материал. С нас - достойные призы. В каждой из номинаций за первое место победители получат ноутбук, за второе - смартфон, за третье - цифровой диктофон.

Положение о конкурсе