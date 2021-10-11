В Новосибирске проходит конкурс для журналистов «Сила единства»

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Конкурс «Сила единства» проводится новосибирской «Комсомольской правдой» по инициативе и при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Ждем всех неравнодушных журналистов с открытыми сердцами, горящими глазами и душевным слогом!
Конкурс проводится на лучший материал, освещающий сферу укрепления единства российской нации духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих в Новосибирской области по номинациям:
• фоторепортаж
• видеосюжет
• электронное издание.
Конкурс проходит в три этапа:
1. Прием заявок идет с 4.10.2021 г. до 15.10.2021 г., прием конкурсных работ с 04.10.2021 г. по 07.11.2021 г.
2. Проведение конкурса и оценка работ экспертной комиссией пройдут с 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.
3. Награждение победителей состоится 13.11.2021г.
С Вас - вдумчивый, эмоциональный, красивый и креативный материал. С нас - достойные призы. В каждой из номинаций за первое место победители получат ноутбук, за второе - смартфон, за третье - цифровой диктофон.