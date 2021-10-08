«Единая Россия» инициировала общественное обсуждение проблемы доступности такси для инвалидов

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирске состоялся круглый стол, посвященный проблемам доступности такси для инвалидов.

Участие в обсуждении приняли представители региональных минтранса, минсоцразвития и компаний-перевозчиков, инвалиды-колясочники, депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области, активисты общественных организаций.

Общественное обсуждение проблемы инициировало региональное отделение партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Ранее был проведен рейд, поводом для которого послужил скандал, разгоревшийся в начале сентября. В центре шумихи оказалась колясочница Елена Колесникова, страдающая ДЦП. Девушка с помощью приложения вызвала такси, чтобы доехать до университета, но водитель отказался ее везти. Проведенный рейд показал, что некоторые водители не спешат везти инвалидов. От одной заявки шофер отказался, как только увидел пометку, что пассажир будет в коляске. В остальных случаях водители корректно довезли пассажира. Со слов таксистов, инструкций о перевозке инвалидов у них нет, каждый руководствуется своим личным желанием: везти или отказать.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин объяснил, почему сложилась подобная ситуация, с точки зрения законодательства.

- Сфера пассажироперевозок последние 10 лет претерпевает активные изменения. Существующий закон о такси необходимо менять, потому что он был сформулирован, когда на рынке еще не было так называемых агрегаторов. 90% перевозок, осуществляющихся машинами такси, нелегальные. Привлечь их к ответственности очень сложно, потому что агрегатор - это по сути платформа, оказывающая информационные услуги, спроса с него нет, - отметил Вячеслав Невежин.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По мнению депутата Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России», председателя регионального общественного совета федерального проекта «Единая страна - доступная среда» Елены Спасских, инвалидов должны перевозить водители определенной категории - те, кто толерантно относится к людям с ограниченными возможностями.

- Необходимо на законодательном уровне сформулировать такие условия, чтобы социальное такси могло оказывать услуги гражданам, имеющим ограниченные возможности здоровья, не только в рамках бюджетного финансирования, но и на коммерческой основе, - заявила Елена Спасских, подводя итог обсуждению. - Я не вижу причин, почему организация, которая оказывает услуги социального такси, не может на таком же уровне перевозить пассажиров, имеющих ограничения по здоровью.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По мнению Елены Спасских, часть проблем доступности такси для инвалидов можно решить только на общероссийском уровне. Она пообещала сформулировать предложения по совершенствованию федерального законодательства в рамках проекта «Единая страна - доступная среда» и направить в Государственную Думу.