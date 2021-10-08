Череп на десерт: сибирячка печет невероятные торты, которые жалко есть

На декор некоторых тортов Ольга тратит до семи часов. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

43-летняя Ольга Таран - новосибирский кондитер и мама троих детей: ее самому младшему сыну 4 года, а старшей дочке - 26 лет. Благодаря детям сибирячка и стала печь невероятные торты. Своей историей Ольга поделилась с КП-Новосибирск.

Ольга попробовала себя в роли кондитера после дня рождения сына.

«ДЛЯ СЫНА ИСПЕКЛИ НЕКРАСИВЫЙ ТОРТ»

В 2008 году Ольга не возилась на кухне с тестом, а делала девушкам маникюр. Все изменил один случай.

Одна из необычных работ Ольги. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

- Моему сыну исполнялось 5 лет, и я решила заказать на день рождения торт. Когда я его увидела, пришла в ужас: выглядел он совсем неаппетитно и не так, как я просила, - начинает свой рассказ Ольга. - Тогда я и решила научиться печь торты профессионально.

Как вам такой фастфуд? Фото: www.instagram.com/taran_cakes

Первыми дегустаторами Ольги стали родные и друзья: сначала кулинарные способности сибирячки оценили они, а потом появились и первые клиенты.

Такой череп - отличная сладость на Хеллоуин. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

- Каким был первый заказ, я уже и не вспомню, а вот самой необычной была просьба испечь торт в виде некрасивого животного - я так и не поняла, собаки или овечки. Обратился ко мне парень, показал фото этого торта и сказал, что хочет преподнести его девушке - мол, сам испек, - с улыбкой вспоминает Ольга. - Моей задачей было максимально точно его повторить. Получилось забавно.

Это был самый необычный заказ Ольги: сделать торт в виде непонятного зверя. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

«ПРИДУМАЛА СЛАДКУЮ «ПИЦЦУ»

А вот самым сложным был торт в виде мультяшного Симбы: над ним пришлось провозиться семь часов.

На шкуру льва ушло семь часов. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

- Нужно было сделать из крема шерсть - чтобы получилось похоже, ушло много времени, - говорит Ольга. - Пеку я дома, родные к тому, что я столько времени провожу на кухне, относятся с пониманием. А вот сами сладкое, кстати, не очень любят, никто не просит попробовать очередное лакомство.

Такая сумочка точно порадует сладкоежек. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

Чаще всего сейчас заказывают торт-пиньяту в виде бомбы: оболочка сделана из шоколада, а внутри - сюрприз.

Чаще всего сейчас заказывают торт-пиньяту в виде бомбы. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

- Там могут быть конфеты или другие сладости, - объясняет Ольга. - А вот сейчас делаю такой торт с настоящим телефоном внутри - это подарок.

Эти блюда с ходу и не отличишь от настоящих. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

Есть в коллекции и сладкие кастрюли с борщом и пельменями, и боксерские перчатки, и пиво с рыбой, и «гелендвагены»: их частенько заказывают своим мужьям жены. Как и гамбургеры, и доширак, и торт в виде куриных ножек из KFC.

Такой торт куда вкуснее привычной лапши. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

- Еще я придумала свою технику, как делать торт-пиццу из шоколада с минимальным количеством мастики: так ни один другой мастер не делает, - уверена Ольга.

Заказывают у сибирячки и торты-желания: это когда в декоре используются элементы того, что хочет именинник.

Торт с транспортом подойдет для мужчин. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

- К примеру, торт с надписью «Ведьмы не стареют» заказывали для девушки, которая мечтала о даче и машине. На торте мы изобразили замок как символ жилья и метлу как символ транспорта. Через несколько месяцев мечта исполнилась, - радуется за клиентку Ольга. - Чего и всем желаю!

Этот торт исполнил желания именинницы. Фото: www.instagram.com/taran_cakes

КОНКРЕТНО

Сколько стоит торт?

В среднем такие торты весят 2 - 4 килограмма, в зависимости от декора их стоимость может достигать примерно от 4 тысяч рублей.

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