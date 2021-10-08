Розничное кредитование показывает небывалый рост

Наталья Сергеевна Голубева, управляющий ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Натальей Голубевой.

- Как вы оцениваете роль и место Банка УРАЛСИБ на региональном рынке?

- Банк УРАЛСИБ на региональном рынке работает более 25 лет и занимает достойное место. Но на этом останавливаться не собираемся, сегодня мы ставим амбициозные задачи, в ближайшие 2 - 3 года планируем еще больше увеличить долю рынка в Cибирском федеральном округе. Мы стремимся предлагать своим клиентам лучшие условия, постоянно обновляем линейку продуктов и улучшаем сервисы. В филиале работает профессиональная команда, имеющая большой опыт на банковском рынке, то есть у нас есть все, чтобы добиться высоких результатов.

- Как пандемия сказалась на рынке кредитных продуктов? Стали ли кредиты более востребованы?

- В прошлом году сформировался отложенный спрос на кредитные продукты, и как только закончился локдаун, мы увидели резкий рост спроса на кредиты. Мы фиксируем рекордный рост кредитных портфелей, причем во всех банковских продуктах: и в потребительских, и авто-, и в ипотечных кредитах. УРАЛСИБ по итогам первого полугодия 2021 года вошел в топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру. Розничный кредитный портфель банка на начало июля составил 185,6 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 15%.

- Какие банковские продукты сейчас самые популярные?

- Ипотека - безусловный лидер. По итогам первого полугодия 2021 года УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 6 месяцев было выдано около 6,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 22,3 миллиарда рублей.

Высокая динамика по этому продукту во многом была обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является наш банк. Также росту спроса способствовало общее снижение ставок и широкая линейка программ по ипотеке: сегодня УРАЛСИБ предлагает клиентам различные программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Современные электронные сервисы значительно упрощают процедуру получения кредита и экономят время. Сейчас клиент банка может купить квартиру на условиях ипотеки у застройщика и полностью провести сделку удаленно. Подписание документов и регистрация сделки в этом случае происходят дистанционно.

Пользуется спросом и автокредитование. В первом полугодии УРАЛСИБ вошел в топ-15 рейтинга портала Банки.ру по объему автокредитования, банком было выдано 5,7 тысячи кредитов на сумму 6,6 миллиарда рублей. Только в июле 2021 года в Новосибирске было выдано более 50 кредитов на 67 миллионов рублей, из них более 80% - на покупку новых автомобилей.

Наконец, мы видим серьезный рост потребительского кредитования (потребительские кредиты, кредитные карты). По итогам первого полугодия 2021 года УРАЛСИБ вошел в топ-10 рейтинга по объему потребительского кредитования, заняв 7-е место в списке крупнейших российских банков по этому показателю на Банки.ру. Всего за первые 6 месяцев 2021 года банком было выдано более 41 тысячи кредитов на сумму 21,5 миллиарда рублей.

- Сохраняется ли у клиентов интерес к депозитным продуктам?

- Интерес к депозитным продуктам сохраняется, и в большей степени из-за того, что банк оперативно реагирует на изменения рынка. В августе УРАЛСИБ повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов в среднем на 0,1 - 1,0 процентного пункта - в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. Также в банке продолжает расти спрос на инвестиционные продукты, услуги управляющих и брокерских компаний.

Не могу не рассказать про наш флагманский продукт - дебетовую карту «Прибыль»*. Это доходная карта, которая является хорошей альтернативой депозитам, она совмещает простоту и удобство использования, а также выгодные условия по кешбэку и начислению процентов на остаток по счету. В августе банк, следуя тенденциям рынка, повысил максимальный процент на остаток собственных средств, сейчас он составляет 6,25%, это на уровне лучших депозитных предложений на рынке.

При этом для получения максимального дохода нужно выполнить только одно условие - совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. Проценты начисляются ежедневно на сумму до 2 миллионов рублей включительно.

- Как изменились интересы и предпочтения клиентов Банка УРАЛСИБ за время пандемии?

- За время пандемии заметно вырос интерес к онлайн-услугам и дистанционному обслуживанию. Для того чтобы сделать взаимодействие с клиентами в условиях ограничений более комфортным, банк активно развивал электронные сервисы. В этом году банк полностью обновил онлайн-банк и мобильное приложение для физических лиц - Уралсиб Онлайн. Новая платформа была разработана с использованием современных архитектурных и технических решений, в ней изменена система навигации, сам сервис стал простым и понятным.

Сегодня практически все услуги можно оформить онлайн: подать заявку на банковскую карту и кредит, открыть вклад и накопительный счет. Пользователи уже оценили преимущества нового сервиса. Только за первые три месяца его функционирования аудитория Уралсиб Онлайн выросла на 20%. Доля открытия новых кредитных продуктов возросла до 30%. Это очень удобно: клиенту не нужно посещать офис и подписывать там какие-либо бумаги, что особенно актуально в условиях распространения коронавирусной инфекции.