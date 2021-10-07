Состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 12 октября 2021 года в 11 часов в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 27.09.2021 № 40, на Официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска, официальном сайте города Новосибирска, официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска, а также в сетевых изданиях (сайтах) «НДН.ИНФО», «Комсомольская правда. Новосибирск».