Новосибирцы старше 60 лет стали чаще пользоваться смартфонами

Фото: Олег ЗОЛОТО

В итоге за прошедший год абоненты зрелого возраста стали больше пользоваться мобильным интернетом, в том числе мессенджерами, видеохостингами и соцсетями.

60-75 ЛЕТ: СМАРТФОНЫ ВЫТЕСНЯЮТ «КНОПОЧНЫЕ» ТЕЛЕФОНЫ

В первой десятке самых популярных устройств у новосибирцев в возрасте от 60 до 75 лет оказались бюджетные смартфоны Honor, Xiaomi и Samsung, а также две модели «кнопочных» телефонов. Год назад таких телефонов в первой десятке было три – за год одну из моделей вытеснил смартфон.

Среди абонентов этой возрастной категории стало больше пользователей мобильного интернета: за год их число увеличилось с 37% до 43%. На одного пользователя в среднем приходится количество трафика, сравнимое с 700 видеороликами в соцсетях или 23 сериями сериала. При этом порядка 40% таких абонентов общаются в мессенджерах и соцсетях, а также пользуются навигаторами и смотрят видео. Общаются по голосовой связи в этой категории, в среднем, 5 часов в месяц.

76-90 ЛЕТ: ИНТЕРНЕТ – У КАЖДОГО ПЯТОГО ПЕНСИОНЕРА

В категории от 76 до 90 лет пользователи, как правило, предпочитают «кнопочные» телефоны – такие модели занимают всю первую десятку популярных устройств. Вместе с тем, есть тенденция к постепенной смене «кнопочных» телефонов на более современные: еще год назад в первой двадцатке самых популярных устройств был всего один смартфон, в этом году – пять.

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Мобильным интернетом в возрасте от 76 до 90 лет стали пользоваться 21% абонентов, после 91 года - 14%. Практически все пользователи мобильного интернета этого возраста используют мессенджеры, чуть меньше - социальные сети, видеохостинги и навигаторы. Разговаривают по телефону в этой категории меньше, чем в предыдущей - до 90 лет в среднем на одного человека приходится 4 часа голосовой связи в месяц, после 91 – 3,2 часа.

Данил Макаренко, директор по маркетингу Восточного региона:

- Все больше людей зрелого возраста открывают для себя современные гаджеты и удобные сервисы, которые позволяют всегда быть на связи с близкими, в том числе с помощью видеозвонков, смотреть любимые сериалы, оплачивать счета и совершать покупки, не выходя из дома. Особенно важно для старшего поколения это стало с началом пандемии и связанными с ней ограничениями. Выбрать подходящее устройство для человека пожилого возраста можно в салонах Билайн – наши сотрудники подберут модель, соответствующую потребностям пользователя.

Абоненты Билайн старше 65 лет предпочитают смартфоны стоимостью до 15 000 рублей таких производителей, как Samsung, Xiaomi и Honor. Сегодня в магазинах Билайн можно приобрести актуальные модели данных производителей в том же ценовом сегменте. Например, Samsung Galaxy A12 за 10990 рублей, Honor 9a за 10990 рублей, Xiaomi Redmi 9A за 8990 рублей.

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*По данным «Билайн.Аналитики» за июль 2020 и июль 2021

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