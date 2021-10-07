А я милого узнаю по зубам: сибирячка нашла жениха благодаря кариесу

Благодаря Денису Элина получила зачет, а скоро станет его женой. Фото: www.instagram.com/dr.elina.piven

26-летняя Элина Пивень - врач-ортодонт из Новосибирска. И именно профессия помогла ей в личной жизни. Как больной зуб сыграл роль Купидона - в материале КП-Новосибирск.

«СТОМАТОЛОГ В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ»

Элина еще в детстве решила, что будет стоматологом, потому что росла в семье врачей. Пока сверстницы играли с куклами, Элина разглядывала слепки зубов. И когда пришло время подавать документы в вуз, у девушки не было сомнений: она станет стоматологом в четвертом поколении, поэтому с легкостью поступила в медуниверситет.

- 6 лет назад перед Новым годом я сдавала зачет: чтобы его получить, мне нужно было вылечить пациента с кариесом, - рассказала КП-Новосибирск Элина. - К тому времени я уже пролечила всех друзей и знакомых. И вот задача - найти человека, который согласится лечиться у студентки...

Элина - не только отличный врач, но и настоящая красавица. Фото: www.instagram.com/dr.elina.piven

На помощь Элине пришла соцсеть Periscop: девушка увидела эфир, который в тот момент смотрели более тысячи человек.

- Я решила воспользоваться аудиторией и написала в чат. Описала свою ситуацию, что я студентка-медик, и попросила помощи, - вспоминает Элина. - А авторами этого эфира были мой будущий муж Денис и его друг. И именно они откликнулись на сообщение!

Но Элине нужен был не абы какой подопытный, а именно с проблемными зубами. Студентка попросила парней сфотографировать зубы.

- Мне нужен был пациент с кариесом. Не могла же я лечить человека со здоровыми зубами, так что должна была убедиться, что моя помощь действительно нужна, - смеется Элина. - И зубы Дениса подошли - я попросила его прийти на мой зачет в поликлинику.

«ПАРЕНЬ НЕ БОИТСЯ, А ГОРДИТСЯ»

Денис не подвел: явился в срок, с приема не убежал, и сибирячка получила свой зачет.

- Во время лечения я ввела Денису анестезию и потом переживала, хорошо ли он ее перенес. Поэтому сама написала ему: «Все ли в порядке?», - продолжает Элина. - Денис ответил, что все хорошо, и пригласил меня в кино.

На сеанс оба не сговариваясь пришли в зеленой одежде, и их сразу посчитали парой.

- Контролер нам сказала, что мы очень мило смотримся, в ответ мы с Денисом улыбнулись, - говорит Элина.

Элина и Денис поженятся в декабре. Фото: www.instagram.com/dr.elina.piven

С того самого дня Элина и Денис вместе. И парень профессии любимой совсем не боится.

- Мой жених - моряк, так что не из пугливых. Наоборот, всегда говорит, что гордится мной. Сейчас он в плавании, но скоро вернется, - добавляет Элина.

А уже зимой сверкать белоснежными улыбками влюбленные будут в загсе: в декабре они собираются пожениться.

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