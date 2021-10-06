Лучшие места для фото в Новосибирске осенью 2021: адреса площадок, самые необычные варианты

На фоне этих локаций получатся замечательные фотографии. Фото: tugovaanna.

Октябрь — настоящий расцвет осени с золотыми листопадами и прогулками под зонтиком. Это любимое время для любителей фотографий. Мы сделали подсказку, где найти лучшие места для фото в Новосибирске осенью 2021. Не благодарите!

ПРУД С УТКАМИ

Адрес: пересечение ул. Мальцева и ул. Золотодолинской

Тихая заводь с мостиками, камышами и водоплавающими птицами — любимое место академовцев. Не упускайте возможность сделать красивое селфи, пока вода не покрылась льдом, а утки не улетели на юг. Фото в обрамлении увядающей природы получаются отличными и в солнечный, и в пасмурный день.

ЛОФТ-КВАРТАЛЫ

Лестницы лофта идеальны для фото, построенных на геометрии. Фото: hylex.

Адрес: ул. Фабричная, 25 и 27

Улица Фабричная пользуется у блогеров популярностью — некогда пустовавшая улица стала модным лофт-кварталом после реконструкции, превратив заброшенные промышленные корпуса в искусство. Наш выбор — гофрированные стены, лестницы и красочные граффити лофтов Grunge и Cubic.

МАЛЕНЬКАЯ ГОЛЛАНДИЯ

Адрес: ул. Геодезическая, 4/1

Торговый центр «Амстердам» с удивительным фасадом, имитирующим фахверковые дома, радует глаз и воображение. Добраться до маленькой Голландии можно со станции метро «Студенческая». На фоне этого европейского городка можно организовать полноценную фотосессию. К слову, вечерние фотографии здесь получаются даже лучше, чем дневные.

ЧЕШСКИЙ ГОРОДОК

Европейский дом прячется в частном секторе недалеко от Речного вокзала. Фото: hylex.

Адрес: ул. Инская, 7

Еще один кусочек Европы там, где его меньше всего ожидаешь найти. Кто-то называет это место чешским городком, кто-то сравнивает с виртуальным альпийским городком Валадиленой. В любом случае кирпичная кладка и крыши в виде конуса — идеальный вариант для фотосессий.

СПОРТПЛОЩАДКА ГИМНАЗИИ № 10

Оранжево-зеленое покрытие хорошо контрастирует с темной одеждой. Фото: hylex.

Адрес: ул. Революции, 31

Отличное место для стильной фотосессии на контрастном фоне: терракотово-зеленое покрытие спортплощадки прекрасно оттеняет кроссовки (и саму модель). В солнечный день в кадр попадет красивая тень от баскетбольного кольца, а вам удастся посидеть на сухом покрытии, ведь лучшие фото здесь — снятые сверху.

ГРАФФИТИ«ПАЛЕОГЕНЕТИКА»

Граффити Янины Болдыревой послужит ярким фоном. Фото: https://vk.com/grafitnauki

Адрес: ул. Терешковой, 19

Еще один известный арт-объект Академгородка на стене гаража СО РАН, созданный волонтерами в 2017 году. Рисунок в красно-сине-белых тонах, ровные черные линии — интересная находка для съемок. Особенно если вы студент и начинаете познавать науку.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Адрес: ул. Ленина, 22/ул. Революции, 34

Театр Новосибирска, не пользующийся особой популярностью у любителей селфи. Однако на его крыльце получаются очень колоритные фотографии. Три солнца, сводчатые арки — становитесь под любой из них.

ЖК ОНЕГА

Адрес: Красный пр-т, 323

И в отдаленных местах города можно найти интересные фотолокации. Высотками, из которых состоят сегодня современные спальные районы, вряд ли кого-то удивишь, но эти аккуратные многоэтажки выглядят как мини-городок будущего.

ЗОНТ У ДЕЛЬФИНАРИЯ

Зонт и укроет от дождя. и подарит много идей для фото. Фото: marinelfox

Адрес: ул. Жуковского, 100/4

Застал дождь — бегом под зонтик! Если нет своего, подойдет и этот. Огромный бело-синий зонт ждет вас у входа в дельфинарий.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

Адрес: ул. В. Старощука, Военная, Воинская и Тополевая

Старые кирпичные корпуса опустевших и полуразрушенных зданий в самом центре города. Это не привычные заброшки в лесах, но и здесь нужно быть предельно аккуратными, ведь всюду виднеются груды кирпича, мусора и осколки стекол. Лучшая локация для ненастных дней.

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