Самые необычные костюмы на Хеллоуин в Новосибирске 2021: сколько стоят, где купить

Даже простой образ можно сделать необычным и остающимся в памяти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро наступит любимая пора для тех, кто любит попугать друзей. Праздник набирает все большую популярность, и многие хотят показать самые необычные костюмы на Хеллоуин в Новосибирске — 2021. Как подобрать креативный образ — в материале КП-Новосибирск.

КАКИЕ КОСТЮМЫ ПОПУЛЯРНЫ НА ХЕЛЛОУИН В НОВОСИБИРСКЕ 2021?

Образы из игры Resident Evil 8 особенно популярны в этом году. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

Обычно костюмы на Хеллоуин связаны с темой колдовства. Популярная идея — персонажи игр или фильмов.

— У косплееров в этом году могут быть популярны образы по игре Resident Evil 8: персонажи Леди Димитреску и ее дочки этой весной «косплеили», наверное, чаще всего. Но всегда популярна и классика — костюмы по фильму «Оно», Харли Квинн, вообще герои комиксов, фильмов про Хеллоуин и просто хорроров, — рассказала дизайнер и косплей-модель Алиса Арефьева.

НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ: ОТ КОЛОБКА ДО КОМИКСОВ

Грим и яркий макияж могут заменить аренду костюма. Фото: semenkina_make_up.

Чтобы не думать, как оригинально подать классический образ, можно создать свой собственный костюм, подключив воображение. И выбрать можно любых персонажей, даже сказочного Колобка.

Правило костюмов на Хеллоуин быть страшными уже давно необязательно. Поэтому очень хорошо здесь работает правило перевертыша: девушкам нарядиться в костюм мужского персонажа, а мужчинам — в костюм женского.

Наконец, можно «закосплеить» не только персонажей, но и неодушевленные предметы, и даже явления природы. Костюм гвоздя, смеющегося смайлика из эмодзи или человека-космоса с россыпью глиттера на лице и теле — такие образы всегда свежи и поразят ваших друзей.

Макияж в стиле поп-арт - интересный вариант для Хэллоуина. Фото: the_nutty_professor / aquagrimdv

Поможет в создании образа и необычный макияж. Он тоже не обязан быть устрашающим. В 2021 году стал популярен макияж в стиле поп-арт. Суть в том, чтобы обвести контуры своего лица, стараясь выглядеть как герой рисованного комикса. Картинка, будто сошедшая со страниц, — необыкновенный способ удивить друзей и родных на Хеллоуин.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТ КОСТЮМ?

Несмотря на кажущуюся сложность, такой костюм по силам соорудить самим. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

При желании наряд можно собрать и за 500 рублей, и за 30 тысяч, уверена косплеер.

— Мне кажется, именно на Хеллоуин дешевле и проще совместить. На Алиэкспресс много всяких интересных мелочей, которыми можно украсить костюм, а вот основу всегда проще сделать самому. Так и на фигуре сидеть лучше будет, — считает Алиса Арефьева. — Но если не хочется возиться с выкройками, дешевле всего арендовать, если найдется что-то подходящее. Как правило, стандартные костюмы типа вампиров и монахинь и что-нибудь по фильмам можно найти напрокат. Для вечеринки с друзьями это лучший вариант.

ГДЕ АРЕНДОВАТЬ КОСТЮМЫ НА ХЕЛЛОУИН В НОВОСИБИРСКЕ 2021?

Арендовать костюмы можно в нескольких новосибирских театрах и салонах проката.

«Дилижанс-шоу»

Адрес: ул. Державина, 3, тел.: +7-960-795-93-69, +7-960-795-73-69

Заказ костюмов: вт. — сб. с 10.00 до 19.00

Стоимость аренды: костюмы для детей — от 800 руб./сут., для взрослых — от 1600 руб./сут. Залог — двойной размер аренды.

«Аврора 99»

Адрес: ул. Трудовая, 9, тел.: (383) 222-02-05, 8-913-385-99-77

Заказ костюмов: будни с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00

Стоимость аренды: от 600 до 2500 руб. Костюм дают максимум на трое суток, оплачиваются только первые 24 часа пользования.

Театр «Красный факел»

Адрес: ул. Ленина, 19, тел. (383) 210-07-41

Заказ костюмов: вт. — сб. с 10.00 до 15.00

Стоимость аренды: от 900 руб./сут.

«5 жемчужин»

Адрес: ул. Кирова, 113, тел. 8-913-703-75-56

Заказ костюмов: вт. — сб. с 10.00 до 15.00

Стоимость аренды: от 250 руб./сут. Залог — 100% стоимости аренды.

«Доминанта-Арт»

Адрес: ул. Кирова, 27, тел.: (383) 284-11-00, 8-913-921-22-32

Заказ костюмов: будни с 11.00 до 19.00

Стоимость аренды: от 500 до 1500 руб./сут. Залог — тройной размер аренды. При выдаче костюма на день рождения, за 5 дней до и после него — скидка 30%.

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