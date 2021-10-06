«Скрывала правду от отчима и мамы»: сибирячка ищет отца, бросившего ее еще до рождения

Татьяна никогда в жизни не виделась с отцом. Фото: личный архив.

- Обращаюсь к вам за помощью в поисках Анатолия Григорьевича Азбукина или его родных. В 1951 году он поступил учиться в Новосибирский сельхозинститут, после первого курса перевелся в институт другого города. Неизвестно, в какой. Вместе с ним учился его брат. Возможно, кто-то знает о его жизни, для меня это очень важно, - такой пост в «Одноклассниках» написала Татьяна Христенко, жительница поселка Краснобродский Кемеровской области.

Мы связались с сибирячкой, и она рассказала, почему ей так важно отыскать человека или хоть что-то о нем узнать. Оказалось, что это ее папа.

На фото - родные папа и мама Татьяны. Фото: личный архив.

«ОСТАВИЛ МАМУ БЕРЕМЕННУЮ»

- С 1949 года отец работал землеустроителем в совхозе «Завьяловский», там он и познакомился с моей мамой Ниной Дмитриевной Седых, - начала свой рассказ Татьяна Христенко. - Что произошло потом, я не знаю. Моя версия: мама забеременела, родственники начали давить на отца со свадьбой. Вот он и уехал в Новосибирск…

Мама Татьяны вскоре вышла замуж за другого человека, с которым прожила более 30 лет. Он стал для сибирячки вторым папой.

- В детстве был период, когда маме с отчимом пришлось оставить меня у родных в деревне, а самим переехать в город - устраиваться на работу, решать вопрос с жильем. И когда отчим приезжал в деревню или я гостила у них, он с гордостью говорил всем знакомым, что я его любимая дочка, - вспоминает сибирячка.

И это было действительно так: даже когда Татьяна решила доучиться в деревенской школе, а не переезжать к маме с отчимом, на нее никто не обиделся.

- Отчим пытался уговорить меня переехать, объяснял, что я смогу пойти в музыкальную школу. Я не захотела, и меня за это никто не ругал. Родители всегда заботились обо мне точно так же, как и о двух моих братьях (у отчима Татьяны и ее мамы родились двое сыновей. - Ред.), - уверяет сибирячка.

Отчим заботился о Татьяне. Фото: личный архив.

«МАМА ОЧЕНЬ УДИВИЛАСЬ, ЧТО Я ВСЕ ЗНАЮ»

Никто и предположить не мог, что все это время Татьяна знала, что она - не родная дочь для отчима.

- В семье мне не говорили, что папа, который растит меня, неродной. Об этом случайно проговорилась подружка, которая услышала разговор кого-то из взрослых. А я решила никому не рассказывать: совсем маленькой была, всего пять лет исполнилось, но почему-то поняла, что могу обидеть маму и папу, - признается сибирячка.

Так Татьяна и молчала о том, что все знает, полвека!

- Мой отчим заболел раком и умер, будучи уверенным, что я не знаю эту тайну… Только почти через 15 лет после его смерти я во всем созналась маме: случайно зашел разговор об этом, и я сказала, что все знаю. Мама очень удивилась, как я смогла столько лет скрывать все, - добавляет Татьяна. - Сейчас уже и ее нет: умерла… И я мечтаю найти отца или родственников по его линии: узнать, как сложилась его жизнь. Мне очень важно это знать. Навязываться никому не хочу, но буду рада, если родные решат со мной пообщаться.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о папе Татьяны, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72 - мы обязательно ей все передадим.

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