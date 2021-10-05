Пропал человек в Новосибирске: куда обращаться, сроки подачи заявления, мифы о поиске

Евгений Чуйко объяснил, что делать, если пропал ваш близкий, и как сотрудники полиции помогают его найти.

Куда обращаться, если пропал человек в Новосибирске? Как правильно действовать, чтобы как можно быстрее найти близкого? Это вопросы, ответы на которые могут спасти кому-то жизнь. Мы составили подробную инструкцию вместе с начальником отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР Главного управления МВД по Новосибирской области Евгением Чуйко.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОПАЖЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛИЦИЮ

— До сих пор жив миф о том, что обращаться в полицию можно только по происшествии трех дней с момента исчезновения человека. Но ждать столько ни в коем случае не нужно, особенно если потерялись дети. Или, например, грибник заблудился в лесу. Никаких сроков нет: заявление примут и через 5 минут после пропажи человека, и через 10 лет, — заверяет Евгений Чуйко.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

— Заявление примут в любом отделе полиции, но лучше всего обращаться в территориальный отдел по месту жительства. Заявление можно подать и по интернету, можно связаться с дежурным по телефону, но лучше прийти лично.

Причем заявителю необязательно быть родственником пропавшего, ведь бывают и одинокие люди. Перед подачей нужно вспомнить все обстоятельства: когда и где в последний раз вы видели человека, кто еще может располагать информацией о нем, какой у пропавшего был телефон при себе, его место работы, особые приметы. Помогут и фотографии человека, только обычные, не из паспорта.

СТОИТ ЛИ ИДТИ К ВОЛОНТЕРАМ?

— Сначала нужно обратиться в полицию, мы сами взаимодействуем с волонтерами, — объясняет Евгений Чуйко. — Ведь бывает так, что люди пропадают при таких обстоятельствах, когда огласка не нужна.

Если человек исчез и не выходит на связь, обращайтесь в полицию сразу же. Фото: Мария ЛЕНЦ

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ?

— Волонтеры, когда уместно к ним обратиться, очень хорошо помогают сотрудникам полиции. Только в художественных фильмах раскрытием преступления может заниматься весь отдел, а на самом деле — один-два сотрудника. Поэтому не то что рекомендуется, а мы обязаны привлекать общественность, в том числе и волонтерские организации. Как правило, это относится к поисковым мероприятиям и ориентированию.

ПОДРОСТОК НЕ ПОТЕРЯЛСЯ, НО УШЕЛ ИЗ ДОМА. НУЖНО ЛИ ИДТИ В ПОЛИЦИЮ?

— Таких заявлений очень много. И дело касается не только подростков, но и многих взрослых, которые по каким-то причинам не хотят выходить на связь. Заявить в полицию стоит, потому что специалисты помогут не только найти, но и уговорить ребенка вернуться домой, особенно в тех случаях, когда родители для подростка уже не авторитет.

КОМУ ПРОЩЕ УГОВОРИТЬ РЕБЕНКА ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ - ПОЛИЦИИ ИЛИ ВОЛОНТЕРАМ?

— Волонтеры больше нацелены на поиск пропавших, хотя в отрядах есть и психологи. В отделе уголовного розыска есть сотрудники, которые смогут пообщаться с ребенком, но есть те, кто в этом не силен. Люди разные, поэтому уместна помощь от любого человека.

ЕСТЬ ЛИ СРОКИ ДАВНОСТИ ОБРАЩЕНИЙ О ПРОПАЖЕ ЛЮДЕЙ?

— Пропавших людей обычно разыскивают в течение 10 лет. Если лицо по истечении этого времени не было найдено и исчерпаны все возможности розыска, то дело списывается в архив. Чем позже начинается работа, тем меньше шансов найти человека. Но если есть возможность, рекомендую обратиться с заявление в территориальный орган, прояснить эту ситуацию — возможно, появились новые сведения о пропавшем. В моей практике были случаи, когда отыскивали тех, кто пропал давным-давно. Как правило, и заявления поступали к нам не сразу, а спустя годы.

Собираясь по грибы, надевайте яркую одежду. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ОН БЫЛ В РОЗЫСКЕ?

— Для пропавших без вести нет никаких последствий, если только они не скрывались от следствия. Большинство потерявшихся находят в течение одного-двух дней. Возбуждают уголовные дела, только если есть предположения о том, что человек был убит.

НАСКОЛЬКО ИНТЕРНЕТ, СОЦСЕТИ И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ПОМОГАЮТ В РОЗЫСКЕ?

— Очень помогают. Наличие телефонов помогает отследить, где находится человек, вплоть до конкретной точки на карте, установить связи. Но это происходит не так быстро. Техника, безусловно, помогает, но вместе с тем и мешает. Например, если раньше подростки общались только с родными, друзьями из школы, круг их общения был определен местом жительства, то сейчас дети, да и взрослые тоже, могут найти новых знакомых, живущих далеко, и уехать к ним. Еще такой нюанс: если раньше подавали заявление, потому что люди отсутствовали дома и не выходили на работу, то сейчас заявляют и тогда, когда человек пропал из Сети, не выходит на связь по телефону. Это усложняет поиск.

Иногда люди, имея в руках смартфон, не могут сориентироваться и звонят нам, жалуясь, что потерялись. Особенно это касается грибников. Мой совет: скачать программы, которые помогут найти дорогу даже без интернета. Есть программа «Я иду домой», работает по GPS. Пользоваться просто: как только вы зашли в лес, зафиксируйте точку, а телефон можно отключить. Когда возвращаетесь обратно, надо нажать кнопку «Вернуться к точке». И навигатор скажет: до цели столько-то метров, идти в таком-то направлении.

Еще один совет грибникам: надевайте яркую одежду, а не камуфляж. Так найти заблудившихся в лесу гораздо проще.

Ориентироваться на незнакомой местности можно с помощью приложений из смартфона. Фото: Александр ГЛУЗ

СТАТИСТИКА

На текущий момент в Новосибирской области:

— не разысканы 526 человек, скрывшихся от дознания, следствия и суда;

— 511 пропавших без вести;

— 8 несовершеннолетних, не вернувшихся домой;

— не опознаны 219 найденных трупов;

— 39 пропавших психически нездоровых людей;

— 53 человека, утративших связь с родственниками; — около 30% пропавших без вести найдено полицией Новосибирской области за все время.

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